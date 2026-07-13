Inglaterra, Alemania, Italia, Francia… las principales ligas europeas sí adaptaron su inicio al Mundial

Algo anda mal cuando el resto de grandes ligas van por un lado y tú por el otro. La Liga de Tebas será la única gran competición europea que comenzará su competición el fin de semana del 15 de agosto, desoyendo los deseos de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, plegándose a las directrices de las televisiones. Tanto la Premier League, la Serie A y la Ligue 1 comenzarán una semana después; incluso la Bundesliga lo hará dos semanas más tarde.

La disputa del Mundial 2026 más exigente de la historia tiene sus consecuencias. La disputa de esta edición en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones conllevaba un calendario más extenso para disputar tanto la fase de grupos como una ronda eliminatoria extra. La final del torneo se jugará este próximo domingo 19 a las 21:00 horas, momento en el que se pondrá punto y final al torneo.

En ese justo momento quedará menos de un mes para que arranque la competición en España. Desde hace meses se pactó entre la Liga, clubes y con la negativa de la AFE que la competición mantuviera su inicio el fin de semana del 15 de agosto, aunque con varios asteriscos.

El acuerdo fue unánime, pero se tuvo en cuenta que, de llegar jugadores de alguno de los clubes a las rondas finales, como así ha sucedido, se aplazarían sus partidos de la primera jornada para darles el tiempo suficiente de descanso y preparación. Esto ya es un hecho y cinco de los partidos de la primera jornada de la Liga tendrán que encontrar una nueva fecha en las semanas venideras, en el comprimido calendario del fútbol español.

En España, a Javier Tebas y la Liga no les importó esta circunstancia y que se dispute una primera jornada con tan sólo cinco encuentros, los únicos que no se han visto involucrados en partidos de estas semifinales del Mundial 2026, con un España-Francia y un Inglaterra-Argentina.

El resto de grandes ligas dan una lección a Tebas

Esta situación, sin embargo, sí fue contemplada y atendida por el resto de grandes competiciones europeas. De las cinco grandes, la Liga de Tebas es la única que no ha retrasado su inicio por la disputa del Mundial. Tanto la Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1 tomaron nota de las preferencias de sus clubes y jugadores y fijaron el inicio de sus competiciones y temporadas para una semana más tarde.

La Premier League dará su pistoletazo de salida el viernes 21 de agosto con la disputa del Arsenal-Coventry City, el campeón contra uno de los ascendidos esta temporada a la élite inglesa. El resto de encuentros de la primera jornada se jugarán entre el sábado y el lunes siguiente. El mismo viernes 21 de agosto arrancará también la Ligue 1. El torneo francés se estrenará esta temporada 26/27 con un Olympique de Marsella vs Racing de Estrasburgo.

Por su parte, la Serie A dará inicio un día después, el sábado 22 de agosto. La competición italiana se estrenará este año con un doble partido: por un lado, el Udinese-Como; y por otro, el Inter-Monza.

El que más tiempo dará a clubes y jugadores entre las grandes ligas, seguramente beneficiado en parte por contar con un torneo con un menor número de contendientes y, por ende, con menos jornadas. La Bundesliga esperará hasta el viernes 28 de agosto para comenzar su temporada 26/27. El estreno será para el campeón, un Bayern de Múnich que se medirá al Stuttgart.