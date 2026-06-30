La Liga de Tebas se rinde y no peleará por un partido en Miami tras el fracaso de la pasada temporada

Javier Tebas no intentará que un partido de la Liga se lleve fuera de España la temporada 2026/27. A pocas horas de conocerse el nuevo calendario, la Liga ha decidido abandonar su intención de querer jugar en Miami. Una iniciativa que fue rechazada por todos los clubes hace unos meses, hasta tal punto de llevar a cabo una protesta que dio la vuelta al mundo y que dejó a Tebas muy tocado.

La Liga intentó por todos los medios posibles que el Villarreal-Barcelona del curso pasado se jugase en Estados Unidos. Los clubes se negaron y todo desembocó en una guerra en la que Tebas acabó siendo el gran perdedor. Eso ha provocado que hayan decidido no hacer otro nuevo intento, o al menos, a corto plazo. Prefieren esperar a que la FIFA cree un reglamento que permita llevar partidos de la Liga fuera de España con más claridad. Cuando eso ocurra, volverán a plantearlo con la ventaja de que no puedan existir nuevos conflictos con los clubes.

Hace unos meses, la Audiencia Nacional tuvo que corregir a Tebas por denunciarlo como una huelga ilegal. Explicó que aquel parón de 15 segundos que hicieron los futbolistas estaba amparado por la libertad de expresión. Una resolución que dolió a la Liga ya que la Liga defendía que ese gesto le provocó unas pérdidas de 8,7 millones de euros.

Tebas lleva varios años con esta propuesta entre ceja y ceja. Desde la temporada 2018/19, cuando intentó que se disputara un Girona-Barcelona en Miami, ha buscado todas las fórmulas posibles sin éxito. La falta de acuerdo entre todas las partes le ha impedido sacar un partido de la Liga fuera de España, pero una vez que la FIFA tenga listo el nuevo protocolo para regular y permitir que los encuentros de las competiciones nacionales puedan disputarse fuera de sus fronteras, Javier Tebas volverá a la carga.