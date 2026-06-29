La AFE demanda a la Liga de Tebas por el Convenio Colectivo del fútbol profesional

No hay acuerdo en el fútbol español. La AFE ha comunicado a través de un comunicado que irá a los tribunales contra la Liga de Javier Tebas tras no encontrar un punto en común entre ambos tras el acto de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. La Liga rechaza la constitución de la «comisión negociadora del Convenio Colectivo de Primera y Segunda División» y la AFE acude a la Ley del Deporte.

Según la AFE, la Liga y Javier Tebas están incumpliendo la Ley del Deporte, principalmente por intentar sentar a negociar a la otra asociación, Futbolistas ON, que no obtuvo los votos necesarios para ello.

«⁠Cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán legitimados para negociar los sindicatos que hubieran obtenido un mínimo del 10 por ciento del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa de los trabajadores», explican desde la AFE en su comunicado, donde recuerdan que de los 919 válidos que se emitieron y anunciaron el pasado mes de mayo, Futbolistas ON solamente obtuvo 57, menos del mencionado 10% del total –AFE aglutinó 856–.

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles recalcan que son ellos «el único sindicato legitimado para negociar el Convenio Colectivo», ya que «no se presentó ninguna impugnación y se dio por válido el resultado». Sin embargo, es la Liga de Javier Tebas la que mencionan que «desprecia la democracia» en su intento de «incluir en las negociaciones a un sindicato que no está legitimado».

En el comunicado, sentencian que «Javier Tebas, con este proceder, se niega a cumplir con lo establecido en la Ley y está perjudicando a los futbolistas, al no poder negociarse para el nuevo Convenio Colectivo importantes mejoras para ejercer su profesión».

El comunicado íntegro de la AFE

«Tras no alcanzarse esta mañana un acuerdo en el acto de mediación celebrado en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), AFE interpondrá una demanda de conflicto colectivo, por la negativa de LALIGA a constituir la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Primera y Segunda División.

AFE adopta esta decisión porque LALIGA no quiere cumplir con lo dispuesto en la disposición 17ª de la Ley del Deporte:

En los convenios colectivos dirigidos a las personas deportistas profesionales, estarán legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta. ⁠Cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán legitimados para negociar los sindicatos que hubieran obtenido un mínimo del 10 por ciento del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa de los trabajadores. Igualmente, cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán legitimadas las ligas profesionales existentes, en su caso, en cada modalidad o especialidad deportiva, y en defecto de estas las asociaciones empresariales, que cuenten con la suficiente representatividad en el ámbito de aplicación del convenio.



AFE es el único sindicato legitimado para negociar el Convenio Colectivo tras votar los futbolistas de los 42 vestuarios de Primera y Segunda División.

Acabado el proceso de votaciones no se presentó ninguna impugnación y se dio por válido el resultado.

Sin embargo, LALIGA desprecia la democracia, el mandato de los futbolistas, con el único objetivo de incluir en las negociaciones a un sindicato que no está legitimado para ello al no haber sido respaldado con los votos de los futbolistas.

Javier Tebas, con este proceder, se niega a cumplir con lo establecido en la Ley y está perjudicando a los futbolistas, al no poder negociarse para el nuevo Convenio Colectivo importantes mejoras para ejercer su profesión».