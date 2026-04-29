AFE contradice a Tebas: considera que la Liga debe comenzar el 22 de agosto con todos los equipos

AFE le lleva la contraria a la Liga con el calendario de la próxima temporada después de que Javier Tebas afirmase en la mañana de este martes que la temporada con la primera jornada podría comenzar el 14 de agosto dividida en dos partes. El sindicato de futbolistas quiere señalar que no ha llegado a nigún acuerdo con la patronal y que la competición debe comenzar una semana después y con todos los equipos jugando el mismo fin de semana.

«Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos sobre el 14 de agosto y otros tres o cuatro entre semana. La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días», señaló Javier Tebas en la mañana de este martes. AFE no opina lo mismo y a cuatro meses del inicio de la próxima campaña ya tenemos nuevo lío con el calendario.

Horas después, AFE ha señalado todo lo contrario. El sindicato de futbolistas considera, tal y como ha podido conocer OKDIARIO, que la temporada debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto con todos los equipos jugando esa primera jornada. Es decir, una semana después. Una vez más, Javier Tebas se ha columpiado con sus declaraciones públicas, ya que según AFE todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.

Por otro lado, AFE señala que sobre las negociaciones con la Liga para definir el calendario, hasta el momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo con la patronal respecto a la fecha de inicio de la competición. Además, el sindicato señala que se desconoce qué jugadores internacionales podrían verse afectados, pero, por encima de todo, deben estar protegidos pensando en la salud de todos los futbolistas. También afirma el sindicato que la Segunda División debería finalizar al mismo tiempo que la Primera.