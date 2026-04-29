AFE se enfrenta de nuevo a Tebas y lleva las de ganar con el calendario

La guerra entre la Liga de Javier Tebas y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha vuelto a estallar, de nuevo con el calendario en el ojo del huracán. La temporada 2026-27, condicionada por la celebración del Mundial de fútbol este próximo verano, ha generado discrepancias desde ya entre la patronal y el sindicato de jugadores. En estos momentos, las diferencias son tales que ninguna de las dos partes reconoce haber llegado a un acuerdo, aunque en estas ocasión, la AFE tiene las de ganar.

El presidente de Liga sorprendió esta semana al anunciar que la primera jornada de la próxima temporada no se disputará de forma completa en un único fin de semana. Tebas planteó arrancar la competición el fin de semana del 15 y 16 de agosto, pero con la particularidad de que varios partidos quedarían aplazados. La razón es el Mundial: los equipos que cuenten con futbolistas en las rondas finales de la competición no podrían garantizar los períodos mínimos de descanso y preparación exigidos por el convenio colectivo, fijados en 21 días de vacaciones y tres semanas de pretemporada.

Según el análisis de la propia patronal, los clubes que podrían verse más afectados por este esquema son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, aunque no se descarta que algún otro equipo pudiera sumarse a esa lista. Para estos conjuntos, la opción sobre la mesa sería aplazar sus encuentros de la primera jornada al último miércoles de agosto, de modo que sus jugadores internacionales pudieran llegar con las garantías físicas adecuadas.

El propio Tebas fue claro al defender su postura: el planteamiento respeta el convenio colectivo vigente y desplazar solo unos pocos partidos unos días más tarde resulta mucho más razonable que retrasar el inicio de toda la competición. «Lo que vuelve loco es empezar tarde en agosto, no trasladar solo unos partidos unos días más tarde», explicó el presidente de la patronal. Pero la AFE discrepa.

La AFE desmonta a Tebas con el calendario

La respuesta del sindicato no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, AFE desmontó de forma directa el relato de Tebas al dejar claro que, a día de hoy, no existe ningún tipo de acuerdo cerrado con la Liga sobre las fechas de inicio de la temporada. El sindicato se mantiene en una posición muy diferente a la de la patronal y rechaza el modelo de jornada partida.

Para AFE, la solución pasa por una fórmula más sencilla y equitativa: que todos los equipos de la Liga comiencen a competir en el mismo fin de semana, sin excepciones ni calendarios divididos. La fecha que propone el sindicato para ese inicio unificado es el fin de semana del 22 ó 23 de agosto, una semana más tarde de lo que plantea Tebas. En cuatro puntos concretos, la organización resumió su posición: no hay acuerdo, la temporada debe arrancar el 22-23 de agosto con todos los equipos, la salud de los futbolistas debe estar por encima de cualquier otra consideración, y la Segunda División debería finalizar al mismo tiempo que la Primera División. Claro y conciso.

Uno de los argumentos más contundentes que maneja AFE es la incertidumbre sobre qué futbolistas se verían realmente afectados por el Mundial. El sindicato subraya que en este momento resulta imposible saber con exactitud qué jugadores llegarán a las rondas finales del torneo, por lo que cualquier planificación basada en esas previsiones es necesariamente especulativa. Bajo ese razonamiento, el sindicato considera que la única forma de proteger de manera efectiva la salud de todos los futbolistas es retrasar el inicio de la competición para el conjunto de los equipos, sin excepciones ni calendarios a dos velocidades.

La postura de AFE no es solo deportiva. Detrás de la disputa sobre fechas existe una cuestión de principios: el sindicato no acepta que unos equipos compitan mientras otros descansan en la misma jornada, porque eso genera una desigualdad de condiciones que distorsiona la competición desde el primer día de la temporada.