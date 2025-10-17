Los jugadores se plantan contra Tebas por Miami: parón de 15 segundos en los partidos de la jornada 9

Los capitanes y jugadores del Primera División se plantan contra la Liga y el partido que quieren llevar a Miami. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha anunciado una protesta durante la jornada 9, que se disputa este fin de semana. Los jugadores se plantarán y pararán durante 15 segundos al inicio de cada encuentro. El motivo que esgrimen es «una protesta simbólica como reivindicación a la falta de transparencia, diálogo y coherencia» de la patronal que dirige Javier Tebas. Desde el sindicato de futbolistas añaden que han dejado al margen a los jugadores de Villarreal y Barcelona, para que no se interprete como «medida contra ningún club».

«La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos», reza el comunicado de AFE.

Los futbolistas de la máxima categoría del fútbol español están en bastante desacuerdo con el hecho de que la Liga se lleve un partido a Miami. El pasado 8 de octubre la patronal comunicó de manera oficial que el Villarreal-Barça correspondiente a la jornada 17 del campeonato nacional se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, en lugar de hacerlo en el Estadio de La Cerámica el 20 de diciembre.

Esto ha provocado el enfado de los jugadores de Primera División con la Liga, avivado todavía más después del plantón de Tebas a los capitanes para no hablar del partido en Miami. La patronal propuso unas fechas alternativas para esta reunión posterior a la venta de entradas. Es decir, Tebas pretende sacar los tickets del encuentro antes de verse con los futbolistas. AFE les propuso conectarse telemáticamente, pero el presidente lo rechazó.

Comunicado de AFE contra el partido de Miami

El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual.