Las tres fechas que propuso Tebas a AFE: en plena jornada europea y posterior a la venta de entradas

La Liga, con Javier Tebas como portavoz, le propuso a AFE tres posibles fechas para reunirse con los capitanes de Primera División después de darles plantón en la reunión convocada el pasado martes. Tres fechas surrealistas que evidentemente no son compatibles para los futbolistas. Las tres son posteriores a la venta de entradas del partido en Miami entre Villarreal y Barcelona. Además, caen en mitad de una jornada europea.

Los jugadores libran lunes y martes, y AFE fue muy claro con la Liga explicándoles que esas eran las fechas de esa semana en la que los capitanes de Primera podían reunirse con las tres partes implicadas del partido de Miami. En cambio, Javier Tebas ofreció tres fechas muy distintas.

La primera fecha que propuso la Liga a AFE para la reunión fue el miércoles 22 de octubre en horario de mañana. La segunda el jueves 23 de octubre, también en horario de mañana. Y por último, el viernes 24 de octubre en cualquier momento del día.

AFE entiende que estas fechas son una falta de respeto a los futbolistas. Hay que recordar que hasta ocho capitanes iban a estar presentes el pasado martes en la reunión que no se produjo con Liga, Barcelona y Villarreal tras el plantón liderado por Javier Tebas. Unas fechas que son posteriores a la venta de entradas, cuya preventa comienza el 21 de octubre.

Si tú quieres reunirte con las partes implicadas en este proyecto de Miami, que son sin duda los jugadores, los principales actores, no colocas la reunión después de empezar a vender las entradas. Está claro que a la Liga no le interesa esta reunión y que quieren que el partido vaya hacia delante opinen lo que opinen los protagonistas.

Y los protagonistas, alguno de ellos, ya se han pronunciado. Y no de manera positiva. Los últimos que han alzado la voz, por el momento, han sido De Jong o Ceballos. El jugador del Real Madrid fue duro y declaró que «adultera la Liga». El mediocentro del Barcelona aseguró que no estaba de acuerdo con este partido y él es una de las partes implicadas, ya que se verá obligado a ir a jugar allí.

Además, estas tres fechas propuestas por la Liga a AFE después del plantón del pasado martes son en plena jornada europea. El miércoles hay Champions y el jueves se disputa una nueva jornada de Europa League. Los jugadores no pueden asistir y son los principales protagonistas de todo esto. Son fechas donde el que no está entrenando, está compitiendo. Unas fechas que sin duda van contra el jugador.