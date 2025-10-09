La Liga informó a AFE de que la autorización de UEFA no tenía carácter definitivo

La Liga informó a AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) el pasado martes de que la autorización de la UEFA al partido de Miami no tenía «carácter definitivo». Un día después, Javier Tebas y la Liga hicieron oficial la disputa del Villarreal-Barcelona de la jornada 17 el sábado 20 de diciembre en territorio americano a pesar de ello.

«Yo creo, que salvo algún tema formal…», así comenzó Javier Tebas su frase antes de confirmar que el Villarreal-Barcelona se jugará en Miami el 20 de diciembre. Lo hizo oficial y poco después la Liga emitió una nota de prensa. Pero en sus palabras dejaba claro que no todo estaba atado. Faltaban flecos.

Y esos flecos son varios por el momento. El Gobierno está estudiando el caso y todavía no se ha posicionado de manera definitiva, aunque ya ha dejado píldoras de su postura, y no es favor de que un partido de Liga se juegue en Miami. Otro de esos flecos es la reunión que ha convocado AFE para la semana que viene con Tebas, los clubes implicados y una representación de los capitanes de Primera División. Y otro fleco es UEFA y FIFA, a pesar de que la primera ya ha dado su visto bueno con reticencias.

Y es que la Liga contestó a una carta de AFE el pasado martes y le informó de que la autorización de UEFA no tenía «carácter definitivo». A pesar de ello, solamente un día después, Javier Tebas decidió hacerlo oficial desde suelo americano. Casualmente, se ha dado mucha prisa en esto después de esa autorización de la UEFA que no es definitiva.

El sindicato se reunió el pasado mismo miércoles con los 20 capitanes y han llegado a la conclusión de convocar a la Liga y a los dos clubes implicados a una reunión. AFE ha hablado ya con todos los capitanes y este es el siguiente paso a seguir. La decisión se tomó antes de que la Liga anunciara como oficial que el Villarreal-Barcelona se disputará el 20 de diciembre en Miami.