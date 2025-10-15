Tebas impulsa un plantón de la Liga, Barça y Villarreal a AFE para evitar hablar del partido de Miami

Javier Tebas ha impulsado a Villarreal y Barcelona a dar plantón a AFE y no presentarse a la reunión con el sindicato y los capitanes de Primera División que estaba convocada para el pasado martes. El presidente de la Liga ha justificado su ausencia y la de ambos clubes por agenda, y ha intentado plantear una nueva fecha surrealista posterior a la venta de entradas del partido en Miami.

La reunión en la que AFE y capitanes de Primera convocaron a la Liga, Barcelona y Villarreal para solicitar la información que requieren los jugadores sobre el polémico partido en Miami del 20 de diciembre entre estos dos equipos, estaba preparada para celebrarse el pasado martes a las 19:00 de la tarde. Pero no se produjo por un plantón de Tebas al sindicato.

A esta reunión estaba previsto que acudieran ocho capitanes de Primera División de manera presencial representando al resto con un consenso total. La Liga, liderada por Javier Tebas, y los dos clubes, las tres a la vez, le dijeron. AFE el pasado lunes que no podían asistir a la reunión del martes. Antes de eso hubo un intercambio de varias cartas y llamadas entre las partes durante el fin de semana. El problema que expuso la Liga para no acudir a la reunión fue «problemas de agenda».

La Liga propuso a AFE como alternativa a esta reunión unas fechas posteriores a la venta de entradas del partido en Miami, que la propia patronal anunció de manera oficial a través de sus canales: 21 y 22 de octubre. Y, además, en días de la semana que por la configuración del calendario los futbolistas no podrían acudir ni telemáticamente ni mucho menos de manera presencial.

La conclusión a la que AFE y los futbolistas llegan con este plantón de la Liga es que no quieren reunirse. Las fechas propuestas por Javier Tebas y los dos clubes implicados son totalmente surrealistas. Un plantón en toda regla. Y más sabiendo que AFE le propuso a la Liga, Barcelona y Villarreal que se podía reunir de manera telemática para facilitar esos problemas de agenda que tenían. Pero también dijeron que no.

En la última carta que recibió AFE, Javier Tebas se erigió como portavoz de las tres partes. Habló en nombre de Villarreal y Barcelona para ofrecerle al sindicato tres fechas en las que las tres partes podían asistir. Por otro lado, Los capitanes y AFE se reunieron en la tarde del martes de manera telemática para definir los siguientes pasos a seguir.