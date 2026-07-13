La cláusula del contrato de Ferran Torres que el Barcelona no quiere pagar y que facilitaría su salida

El futuro de Ferran Torres apunta a estar lejos del FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano. El internacional español, que en estos momentos se encuentra disputando el Mundial en Estados Unidos, cuenta con el interés del PSG de Luis Enrique para abandonar el club blaugrana tras cuatro temporadas vistiendo sus colores.

Además de motivos deportivos, como la llegada de Gordon y la próxima de Adeyemi, un factor económico también empuja al Barça a traspasar a Ferran Torres. El delantero finaliza su contrato en Can Barça en 2027 y, en caso de renovarlo, el equipo catalán deberá abonar 8 millones de euros al Manchester City.

El FC Barcelona ya ha pagado al equipo citizen los 55 millones de euros fijos y los 10 en variables que acordó en el traspaso que se cerró en enero de 2022. Por tanto, además de los 65 millones que ya ha invertido en su actual delantero, el club blaugrana estaría obligado a abonar otros ocho ‘kilos’ si amplía el vínculo contractual de Ferran Torres más allá de 2027.

Esto provoca que los equipos que quieran fichar al futbolista español tengan una posición de fuerza en la negociación. Sabedores de que, el jugador quedará libre en 2027 si no renueva y de que, si lo hace, el Barça tendrá que abonar una cantidad extra al Manchester City.

Por ahora, el único equipo del que ha trascendido un interés en incorporar a Ferran Torres es el PSG. Luis Enrique quiere incorporar al que fuera su delantero en la selección española al bicampeón de la Champions, donde contaría con una dura competencia en la delantera junto a nombres como Dembélé, Kvaratskhelia, Doué o Barcola.

El perfil de ‘9’ que representa Ferran, móvil y con opciones de jugar en las tres posiciones de ataque, encaja en la idea de juego del técnico asturiano. Por ahora, las posturas en lo económico parecen distantes entre clubes; ya que el FC Barcelona estaría demandando 50 millones de euros por el traspaso de un futbolista al que le resta un año de contrato.

Sin embargo, esta cláusula del traspaso de Ferran del Manchester City que ha desvelado The Athletic le da más fuerza en la negociación al PSG. El Barça podría verse obligado a rebajar sus pretensiones económicas para no dejar salir libre al jugador si no pretende acometer su renovación, ni su consecuente desembolso adicional de ocho millones de euros. Pese a que la salida de Robert Lewandowski le abría una puerta a más minutos, los fichajes de Gordon y Adeyemi en la zona ofensiva suponen un revés para las opciones de Ferran Torres de continuar en Can Barça.

Ferran Torres, centrado en el Mundial

El desenlace respecto al futuro de Ferran Torres tendrá que esperar al final de la participación de España en el Mundial 2026. El futbolista culé disputa este martes las semifinales del torneo ante Francia, en un partido en el que no se espera que parta desde el once titular. Pese a que no ha estado acertado de cara a puerta, su contribución desde el banquillo fue decisiva para lograr la victoria ante Portugal en octavos. El delantero valenciano asistió a Mikel Merino en el único tanto del partido. Ferran se ha convertido en un revulsivo de lujo para un Luis de la Fuente que le ha dado minutos en los seis partidos del Mundial.