Así es Ousmane Dembélé: edad, donde juega, de donde es, su Balón de Oro y todo sobre tu vida

Apodado «El Mosquito», Ousmane Dembélé se ha convertido en una sensación del fútbol mundial. Tras su paso por el Barcelona, donde dejó destellos pero no acabó de brillar, su fichaje por el PSG de Luis Enrique en verano de 2023 le catapultó a la cima del fútbol.

Bajo la dirección del técnico español, explotó su mejor versión como líder indiscutible del ataque parisino, alcanzando la regularidad que se le exigía y coronándose como el mejor futbolista del planeta. En la selección francesa se ha convertido en una pieza fundamental e insustituible para Didier Deschamps.

¿Cuántos años tiene Dembélé?

Ousmane Dembélé nació el 15 de mayo de 1997 (29 años) en Vernon, Francia. Desde su estancia en el Borussia Dortmund ha sido considerado una gran promesa, pero no fue hasta sus 27 años que explotó su mejor versión.

¿En qué equipo juega Dembélé?

Actualmente, el jugador francés tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el club francés Paris Saint-Germain (PSG) de la Ligue 1.

Llegó al conjunto parisino en agosto de 2023 procedente del F. C. Barcelona. El PSG pagó 50 millones por su traspaso. Debido a los términos acordados en el contrato de Dembélé con el club catalán, 25 millones fueron a las arcas del PSG y la otra mitad para el jugador y su representante.

¿De dónde es Dembélé?

Ousmane Dembélé es de Vernon, una localidad situada en la región de Normandía, al norte de Francia. Tiene nacionalidad francesa y juega bajo el escudo de la selección francesa de futbol, aunque posee descendencia mauritana por parte de su madre y maliense por parte de su padre.

¿Cuántos Balones de Oro tiene Dembélé?

Dembélé se consagró como el mejor futbolista del mundo el 22 de septiembre de 2025. Este galardón le fue otorgado por su fascinante temporada con el PSG, donde generó 37 goles y 15 asistencias en 53 partidos, liderando a un equipo que se alzó por primera vez en su historia como campeón de la UEFA Champions League.

Hizo historia convirtiéndose en el primer jugador del club parisino en levantar el trofeo y arrasó en las votaciones, dejando atrás a Lamine Yamal y a su compañero de equipo portugués Vitinha.

¿Quién es la novia de Dembélé?

El jugador francés está casado con Rima Edbouche, una creadora de contenido e influencer marroquí.

La ceremonia de casamiento se realizó en diciembre de 2021 a través de una ceremonia celebrada en la más estricta intimidad. Fue tan discreta la ceremonia que compañeros de equipo, en ese momento del Barcelona, se enteraron de la relación el mismo día de la boda.

En septiembre de 2022 dieron la bienvenida a su primera hija, que nació en Barcelona.