Así es Vitinha: la edad que tiene, en qué equipos ha jugado, cuánto cuesta…

Vitinha es uno de los mejores futbolistas del momento. El portugués viene de ser uno de los líderes del Paris Saint Germain de Luis Enrique, ganador de las dos últimas Champions League, con él como batuta del equipo. Consulta todos los datos relacionados con el futbolista portugués, desde su edad, los equipos en los que ha jugado hasta despuntar con el PSG o el precio que le costó y el valor de mercado actual del internacional con Portugal.

Cuántos años tiene Vitinha

Vitinha nació en Santo Tirso, una ciudad del norte de Portugal cercana a Oporto, el 13 de febrero del 2000. El portugués tiene actualmente 26 años y, pese a estar en un momento álgido de su carrera, con dos Champions League consecutivas en el Paris Saint Germain, aún le quedan varios años de carrera.

Cuál es el nombre real de Vitinha

Vitinha no es el nombre real del actual jugador del Paris Saint Germain e internacional con la selección portuguesa. Vitinha es el apodo de Vítor Machado Ferreira, el nombre real del centrocampista portugués.

De dónde es Vitinha

Vitinha es portugués, nació en Santo Tirso, una ciudad al norte de Portugal perteneciente al Gran Área Metropolitana de Oporto. Santo Tirso cuenta con una población de 67.700 habitantes, al menos en los últimos registros actualizados de 2021.

Cuánto pagó el PSG por Vitinha

El Paris Saint Germain pagó por Vitinha 41,50 millones de euros en el verano de 2022, tras asentarse éste en la élite en el Oporto, previo año de consolidación en el Wolverhampton. El luso ha cumplido su cuarto año en París, donde aún tiene contrato hasta 2029. Su valor de mercado se ha disparado hasta los 140 millones de euros en los últimos años.

Cuál es el valor de Vitinha

Vitinha llegó al PSG con un valor de mercado de 40 millones de euros en 2022. En cuatro años su valor casi se ha cuadruplicado hasta los 140 millones de euros, siendo uno de los futbolistas más cotizados del mundo, concretamente el sexto. Es actualmente el futbolista más caro no solamente de la Ligue 1, sino también del PSG y de toda Portugal.

Los rumores entre Vitinha y el Real Madrid

En las últimas se relacionó a Vitinha con el Real Madrid, fruto del anuncio de su actual presidente Florentino Pérez, que anunció una gran oferta por un futbolista de talla mundial. El centrocampista entra dentro de estos parámetros: viene de ganar dos Champions League consecutivas con el PSG, su valor real ronda los 150 millones de euros y es capital en el centro del campo de su club.

Su agente, Jorge Mendes, confirmó que la salida del futbolista del PSG este verano es difícil, descartando inicialmente la posibilidad. El Mundial 2026 está aún por delante y las posibilidades en el mercado, teniendo en cuenta el tipo de futbolista que es y el acto que está en juego, un Real Madrid con capacidad no solamente económica, sino también de convencimiento.