El PSG da el bombazo y se lanza a por el fichaje de Ferran Torres

El PSG quiere el fichaje de Ferran Torres. El club francés, que viene de ganar dos Champions consecutivas, se ha lanzado de lleno a por el delantero del Barcelona y de la Selección Española para ser la nueva estrella de Luis Enrique. Un bombazo que se ha destapado en las últimas horas y que podría ser la venta sorpresa de este verano si presenta al club catalán una oferta jugosa para hacer efectiva su marcha.

En un principio no estaba en la lista de transferibles. Otros como Casadó, Araujo y Raphinha estaban en tanteos de otros equipos para abandonar el Camp Nou. Una necesidad en el Barça después de la gran inversión que han hecho con Gordon y que pretenden hacer con Adeyemi. Aunque Robert Lewandowski ya no está en el equipo de Hansi Flick y Ferran Torres es el único nueve en la plantilla, toda buena oferta económica es bien recibida por Laporta.

Ha sido tan inesperada la oferta que parte del punto en que apenas habían iniciado conversaciones para decidir su futuro, puesto que termina contrato en 2027 y estaban camino de abrir la posibilidad de renovar. Pero la aparición del PSG lo cambia todo. Luis Enrique le conoce bien de su paso por España y siempre le consideró un buen delantero para sus filas. Su deseo ahora es reencontrarse con él en el PSG.

El Barcelona está dispuesto a hacer caja con Ferran Torres

Según apuntan varios medios franceses, el PSG y Ferran Torres ya tienen un acuerdo, por lo que solo faltaría que ambos clubes se reúnan para concretar el precio de venta. Aún están en la primera fase. El delantero está en pleno Mundial y se enfrentará el próximo martes a Francia en semifinales, por lo que no se descarta que se acelere todo hasta finales de julio si España se planta en la final.

En el Barcelona le abrirán la puerta si llega un precio suculento. El hecho de que le quede solo un año de contrato evita pedir mucho por él, pero una oferta por encima de los 50 millones de euros podría hacer sentar a Laporta. En caso de que no llegase a buen puerto, trabajarían en la renovación para seguir contando con él, aunque el verano es muy largo y no se descarta que otros clubes llamen a la puerta preguntando por Ferran Torres. El delantero tendría difícil jugar si se queda. El Barcelona quiere fichar un delantero para la próxima temporada y los nuevos fichajes dificultan que pueda tener los minutos que le gustaría. El PSG se postula como una salida muy interesante.