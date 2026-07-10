De Barça Studios a Barça Play pasando por TV, Vision y One: las mil propuestas audiovisuales fallidas culés

Hemos perdido la cuenta ya de las veces que Joan Laporta, en estos últimos años al frente del FC Barcelona, ha ido formando, presentando y cerrando proyectos audiovisuales. Considerados el motor futuro del club, el presidente culé ha ido levantando propuestas que han ido cayéndose por su propio peso en cuestión de meses o años. Que si Barça Studios, que si Barça TV, que si Barça Vision o que si Barça One, las siglas cambian, pero sigue siendo todo lo mismo. Ahora la apuesta es Barça Play.

«El FC Barcelona ha presentado hoy Barça Play, el nuevo universo audiovisual del Club, integrado directamente en la web y en la nueva App oficial. Con este lanzamiento, el Club da un paso decisivo en la consolidación de su propio ecosistema digital, evolucionando hacia una experiencia integrada donde contenidos, servicios, beneficios y experiencias conviven en un único entorno digital, pensado para ofrecer una relación más directa, personalizada y continua con los socios, socias y afición…», anunciaba en su página web el Barcelona este pasado martes.

La presentación de este ‘nuevo’ proyecto audiovisual de Laporta con el Barcelona promete contenidos completamente gratuitos para los socios y socias culés. «Ver los partidos del fútbol formativo gusta. Los socios sois el corazón del club y seréis los primeros que tendréis acceso único a este ecosistema digital», explicó Laporta en un acto en Load Gallery barcelonés.

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No es ninguna novedad, pero desde este ‘nuevo’ Barça Play se podrán ver los contenidos propios del Barcelona, desde documentales hasta entrevistas, pasando también por reportajes y partidos en directo de las diferentes categorías y disciplinas del club.

«Esta plataforma es una nueva forma de relacionarnos entre los culés. Es la puerta de entrada al universo digital del club. Es un canal 24 horas, 7 días a la semana donde los culés de todo el mundo se pueden conectar en cualquier momento», explicó Joan Laporta, que apuntó que con este nuevo formato se podrán ver los encuentros en directo de La Masía: «También habrá los directos de algunos equipos profesionales, siempre que no tengamos cedidos los derechos, algunos partidos de pretemporada, ruedas de prensa…».

Nace Barça Play 📲🔵🔴https://t.co/KTv8ArGUQR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 7, 2026

Según datos que desveló el propio Laporta, la aplicación, que estará integrada en la web y en la app oficial del club, cuenta en estos momentos con alrededor de 800.000 usuarios únicos cada semana, con un crecimiento anual del 30%. Todo el contenido que se comparta y vea en las diferentes redes sociales se podrá ver también en Barça Play.

«Es también el resultado del trabajo conjunto entre Barça Identity, Barça Media 360 y Tecnología, combinando marca, contenidos e innovación para crear una experiencia digital preparada para seguir evolucionando», cerró las explicaciones sobre Barça Play la directora de Barça Identity & Barça Media 360, Paloma Mikadze, que aseguró también que todo «forma parte de una visión estratégica de largo recorrido: reforzar nuestros canales propios y construir un ecosistema digital cada vez más integrado, adaptado a los nuevos hábitos de consumo».