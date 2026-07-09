Laporta activa otra palanca millonaria para afrontar nuevos fichajes

Joan Laporta, que volvió a coger los mandos de la presidencia del Barcelona el pasado 1 de julio, ha activado una nueva palanca millonaria para que el club azulgrana pueda acometer los nuevos fichajes que necesita el conjunto dirigido por Hansi Flick en esta nueva temporada que comenzará el próximo lunes 13 de julio con una pretemporada marcada por el Mundial 2026.

Julián Álvarez es el gran nombre del verano en clave Barcelona. La entidad blaugrana ya ha dejado claro que es su gran deseo para reforzar su delantera tras la salida de Lewandowski. Pero las negociaciones con el Atlético de Madrid no están siendo nada sencillas, denuncias mediante desde el lado rojiblanco. También los nombres de Adeyemi o el propio Cancelo son jugadores que el club quiere incorporar en este mismo verano.

Para afrontar estos fichajes, el Barcelona necesita una liquidez que parece que actualmente no tiene. Informa el programa Què t’hi jugues de la Cadena SER que la entidad blaugrana ha solicitado un crédito de 210 millones de euros para acometer en este verano estas operaciones. Una palanca millonaria que le permitía al Barça reforzarse de cara al próximo curso una vez que ya ha regresado a la regla 1:1 de la Liga y no debería tener problemas para inscribir jugadores como en años anteriores.

Otra palanca para el Barcelona

Este crédito estaría respaldado por los futuros ingresos televisivos que el Barcelona espera ingresar. Esta palanca millonaria le aportaría al equipo culé la liquidez necesaria para comenzar a reforzar el equipo con los fichajes que Hansi Flick ha pedido a Deco.

La nota positiva para el Barcelona es que de estos 210 millones solicitados en forma de crédito no estarían incluidos los 80 millones invertidos en el fichaje ya anunciado de Anthony Gordon. Por lo tanto, se espera un verano muy movido en ‘Can Barça’ con un equipo que quiere revolucionar el mercado con Julián como el gran deseo.