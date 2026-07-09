Bartomeu: «Yo jamás habría permitido la salida de Messi, es el mayor error de Laporta»

Josep Maria Bartomeu ha aprovechado el gran momento goleador de Lionel Messi en el Mundial 2026. El ex presidente recalca que Joan Laporta debería haber hecho todo lo posible para quedarse con el atacante, algo que prometió en primera instancia con el ya famoso abrazo al maniquí con su camiseta. Después, su visión cambió de forma radical.

Lo cierto es que ese compromiso nunca se cumplió. El argentino se terminó marchando al PSG sin darle ningún beneficio al Barcelona, ya que el conjunto parisino se hizo con sus servicios en calidad de agente libre. En aquel momento se convirtió en el fichaje a coste cero más valioso de la historia.

Bartomeu ha elegido muy bien el momento para lanzar su dardo, ya que Messi lidera la clasificación de goleadores del Mundial 2026 en solitario, con ocho tantos. Además, también ha conseguido superar el récord de Miroslav Klose y convertirse en el máximo anotador de la historia de la competición (21 goles en 31 partidos), aunque tiene a Kylian Mbappé pisándole los talones (19 goles en 19 partidos).

El contexto cambia de forma notoria a nivel de clubes, ya que la aventura parisina del atacante no terminó de dar resultados. El argentino tenía la Champions como objetivo principal, pero terminó marchándose al Inter de Miami tras caer en por partida doble en los octavos de final, una frente al Real Madrid y la otra ante el Bayern de Múnich.

Laporta tiene la opción de responder

Las puyas entre dos presidentes de un mismo club no son tan extrañas de ver. Además, la etapa de Bartomeu recibió múltiples críticas por el endeudamiento del club y la gestión de fichajes entre otros aspectos. Sin embargo, bajo su mandato sí que se consiguió levantar la UEFA Champions League en el 2015.

El pasado no se puede cambiar y ya solo queda espacio para las teorías. La salida de Messi supuso un duro golpe para los aficionados culés, pero también permitió que otras jóvenes promesas como Lamine Yamal tuvieran mucho más protagonismo desde el primer momento. El argentino ya está listo para enfrentarse a Suiza en los cuartos de final, después de una victoria de infarto ante Egipto.