Manolo Solo: «La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en evitar que vuelvan a producirse»

El actor Manolo Solo, que ha sido uno de los intérpretes más prestigiosos del cine español, volvió a situarse en el centro del debate histórico con su papel como el general Manuel Gutiérrez Mellado en Anatomía de un instante, la serie dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas. El actor reivindicó el valor de la memoria democrática con una reflexión muy contundente. «La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en evitar que vuelvan a producirse». Un mensaje que conecta directamente con el objetivo de una ficción que reconstruye uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España.

Una serie que revive el 23-F

Anatomía de un instante reconstruye el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 a partir de una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. Mientras los disparos resonaban en el Congreso de los Diputados, sólo tres figuras permanecieron sentadas en sus escaños. Estas tres personas fueron el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, y el vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado.

Manolo Solo interpreta a Gutiérrez Mellado, un militar que evolucionó desde su participación en el bando franquista durante la Guerra Civil hasta convertirse en una de las figuras clave de la Transición y en un firme defensor del orden constitucional. Su enfrentamiento con los golpistas dentro del hemiciclo constituye una de las escenas más recordadas del 23-F.

Una reflexión que va más allá de la ficción

En una entrevista concedida a Esquire, Manolo Solo profundizó en esa idea al explicar que la memoria democrática no consiste en alimentar el enfrentamiento, sino en comprender lo sucedido para evitar que los errores del pasado vuelvan a repetirse. El actor defendió que recordar la historia no supone quedarse anclado en ella, sino utilizarla como una herramienta para fortalecer la democracia y preservar los valores constitucionales. Esa visión impregna también Anatomía de un instante, una producción que invita al espectador a reflexionar sobre uno de los momentos más decisivos de la España contemporánea.

Con Anatomía de un instante, el actor no sólo ha recuperado uno de los episodios más importantes de la historia reciente, sino que también recuerda la importancia de proteger las instituciones democráticas y mantener viva la memoria colectiva. Su reflexión trasciende la ficción y se convierte en una invitación a conocer el pasado para comprender mejor el presente y construir un futuro más sólido.