‘Anatomía de un instante’: ¿cuántos capítulos tiene y cuándo se estrena la serie de Álvaro Morte?

Álvaro Morte, el conocido culpable de la estrategia para el golpe de la serie La casa de papel, gracias a su papel de ‘Profesor’, vuelve a meterse en un personaje que no dejará indiferente. Este 2025 se convertirá en Adolfo Suárez en la serie Anatomía de un instante, que se centra en la Transición Española, más concretamente en el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un irreconocible Morte es, junto a Eduard Fernández, el protagonista de esta serie que es uno de los grandes estrenos del mes de noviembre de Movistar Plus+.

Eduard Fernández, Álvaro Morte y Manolo Solo se ponen al frente de esta adaptación de la novela de Javier Cercas, que cuenta este momento para el recuerdo de la historia de nuestro país. Estos actores dan vida a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, los tres únicos diputados que permanecieron sin moverse de su escaño durante la entrada de coronel Tejero y sus nombres en el Parlamento, mientras el resto buscaron refugio ante los disparos, de los que todavía se pueden ver los agujeros en el hemiciclo.

Aunque se trata de un episodio del que todavía quedan muchas dudas por responder, la novela de Javier Cercas es una de las que más importancia ha tenido a la hora de narrarlo, por eso Movistar ha decidido adaptarla en forma de serie.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Anatomía de un instante’ y dónde se puede ver?

Aunque ya fue estrenada en el Festival de San Sebastián, no estará disponible en Movistar Plus+ hasta el próximo día 20 de noviembre de 2025. La fecha no está elegida por casualidad, ya que se cumplen 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco, cuya muerte supuso el pistoletazo de salida al cambo de régimen en nuestro país y una etapa de cambios enorme, tanto en lo político como en lo social.

La serie tiene un total de cuatro episodios de 50 minutos de duración que estarán disponibles desde el primer momento en la plataforma de Telefónica.

Los actores de la nueva serie de Movistar Plus+ sobre la Transición

Además del conocido Álvaro Morte (La casa de papel), que se mete en la piel de Suárez; junto a él estará Eduard Fernández (Mientras dure la guerra), que hace de Santiago Carrillo; y Manolo Solo (Cerrar los ojos), que se mete en el papel Manuel Gutiérrez Mellado. El elenco los completan nombres como David Lorente (Antonio Tejero), Miki Esparbé (Jaime Milans de Bosch) y Juanma Navas (Alfonso Armada).