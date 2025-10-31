Estrenos de Netflix, Prime Video y HBO Max para noviembre de 2025: series, películas y documentales

Tras un mes de octubre lleno de grandes estrenos, como el éxito de la comedia Animal, protagonizada por Luis Zahera, los estrenos del mes de noviembre de 2025 llegan cargado de grandes títulos. Destacan La que se avecina, Las hijas de la criada, además de Pluribus o Stranger Things, entre otras. Para este penúltimo mes del año, las plataformas como Prime Video, Netflix, HBO Max, atresplayer y Disney tienen preparados estrenos importantes para terminar el año por todo lo alto. Te contamos las fechas de estreno de las más destacadas.

‘La que se avecina’ llega el día 18 de noviembre

La comedia de los hermanos Caballero llegará a la plataforma de Prime Video con su temporada 16, mientras Telecinco acaba de anunciar que emitirá en abierto la 14. En ella se volverán a ver las aventuras de Antonio Recio, que intentará ser presidente de la comunidad, además del regreso de Yoli, que tendrá que enfrentarse a la maternidad junto a Óscar, su todavía marido. En esta tanda llegará el esperado episodio 200, que transcurrirá en el Oeste y que se estrenará primero en cines.

Yakarta, estreno el 6 de noviembre en Movistar Plus+

Javier Cámara estrena nueva serie después de las aplaudidas Vota Juan y Rapa. Esta vez, el riojano se mete en el papel de un exjugador de bádminton que llegó a participar en los Juegos Olímpicos, pero que ha caído a lo más bajo por culpa de sus problemas con el juego. Tras un divorcio que le ha dejado complicado, cree haber descubierto una gran jugadora en un torneo escolar, por lo que decide entrenarla e intentar que llegue a lo más alto, como hizo.

‘Todas las de la ley’ llega el día 4 de noviembre a Disney +

El creador de Glee o American horror story vuelve a la carga, esta vez centrado en el mundo de los abogados. Las protagonistas son nombres tan conocidos como Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close. Todas ellas son abogadas que trabaja en un despacho especializado en divorcios, pero que están cansadas de trabajar en un lugar en el que los hombres tienen el control, por eso deciden abrir el suyo.

‘Pleburius’ aterriza en Apple TV+ el 7 de noviembre

El creador de Breaking Bad regresa con nuevo título, esta vez contando las aventuras de una escritora que se define como una persona infeliz. Un virus comenzarán a infectar a todo el mundo, haciendo que vivan en un estado permanente de felicidad, pero ella será la única que se libre.

‘El cuco de cristal’ llega a Netflix el 14 de noviembre

El éxito de las novelas del escritor Javier Castillo vuelve a tener una adaptación en la plataforma de streaming después de La chica de nieve y El juego del alma. Esta vez la protagonista es Clara, una joven médico que está comenzando su carrera profesional, pero que tiene que ser sometida a una trasplante de corazón después de un infarto. En ese momento, aunque está prohibido, necesita saber quién fue su donante, una investigación en la que descubre la complicada vida que tuvo la persona de la que recibió su nuevo corazón.

‘Stranger Things’ estrena la primera parte de su última temporada

Netflix compartirá a partir del día 27 de noviembre la primera tanda de capítulos de la serie de ciencia ficción, que llega a su quinta temporada. Todo ocurre a finales de 1987, cuando el grupo de amigos de Hawkins está empeñado en encontrar a Vecna y acabar con él para cerrar los portales abiertos. El Gobierno, para mantener el control, decidirá poner en cuarentena al pueblo, con el fin de encontrar a Eleven. Además, se mantiene la inquietud por la desaparición de Will, del que se sigue sin saber nada.

Los primeros cuatro episodios se podrán ver el 27 de noviembre, pero habrá que esperar al 26 de diciembre para el estreno de otros tres. Finalmente, Netflix se reserva el estreno del episodio final para el día 1 de enero de 2026.

‘Las hijas de la criada’ se estrena el 30 de noviembre en atresplayer

Se trata de la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega que lleva el mismo título y por la que ganó el Premio Planeta, tan comentado en los últimos días por culpa de Juan del Val. La historia ocurre entre Galicia y Cuba en el año 1900, cuando se producen dos nacimientos en un conocido pazo. Una es la hija de una de las criadas, mientras que la otra nace fruto de un matrimonio muy adinerado.