La mofa de Sánchez inadvertida en su foto con Álvaro Morte y Eduard Fernández tras la condena a García Ortiz

Pedro Sánchez aprovechó su comparecencia en el Congreso, horas después de conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para inmortalizar su encuentro con los actores Álvaro Morte y Eduard Fernández en una foto. El posado de Sánchez con los intérpretes traslada un irónico mensaje que pasó desapercibido, una mofa protagonizada por el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno asistió este jueves a uno de los actos de las jornadas organizadas por su Ejecutivo con motivo del aniversario de la muerte de Franco, 50 años de España en libertad. Allí coincidió con el actor de La Casa de Papel y el de El hombre de las mil caras.

Los actores se encontraban en la Cámara Baja debido a la programación de esos actos, que incluía la premiere de Anatomía de un instante, serie estrenada ese mismo día en Movistar+, basada en el libro de Javier Cercas. En la ficción, que aborda el fallido golpe de Estado del 23-F, Adolfo Suárez está interpretado por un irreconocible Álvaro Morte, mientras que Eduard Fernández da vida a Santiago Carrillo.

Minutos antes del posado, Sánchez declaró ante los presentes que las «nostalgias infundadas» han puesto en peligro la democracia, junto a los «intereses económicos» y los «ataques que van cambiando su forma», que se valen de «campañas de desinformación», según las palabras del socialista.

También se refirió a la amenaza que representan los «abusos de poder», lo que se interpretó como una sutil alusión a la condena a Álvaro García Ortiz, del que defendía su inocencia hace un año -cuando pronunció la pregunta «¿quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado?»-. Sin embargo, Sánchez evitó hablar del tema abiertamente.

En lo que respecta a su encuentro con el equipo de Anatomía de un instante, quedó reflejado en una foto con la que ha logrado trasladar un irrisorio mensaje: Pedro Sánchez posa en la imagen con el alter ego de Adolfo Suárez y con el de Santiago Carrillo, dos políticos que, desde las antípodas ideológicas, fueron capaces de lograr un punto de encuentro para colaborar en la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Precisamente la Constitución Española es uno de los asuntos sobre los que Pedro Sánchez ha mostrado sus famosos cambios de opinión, por ejemplo, para sacar adelante de ley de Amnistía, además de ignorar el dictado de la Carta Magna sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Es más, el mismo presidente del Gobierno se ha justificado en alguna ocasión, cuando ha apuntado que «la Constitución tiene matices». De hecho, una de las críticas repetidas contra Sánchez a lo largo de los años es su sentido opuesto como gobernante al del espíritu de la Transición Española. En definitiva, la imagen es una antítesis en sí misma.