Amazon ‘regala’ el abrigo de Helly Hansen que te va a salvar el invierno: rebajado un 50%

Todo aquel que esté pendiente del Black Friday, sabrá que este se celebra el próximo 28 de noviembre, con algunas tiendas como las de Inditex, adelantado la fecha 24 horas si compras a través de su web o app. Pero lo cierto es que en lo que respecta al comercio electrónico, Amazon destaca por encima de cualquier otra tienda y más si tenemos en cuenta que para ellos el Black Friday comenzó ayer mismo, por lo que podéis encontrar ahora infinidad de ofertas, en algunos casos con descuentos de más de 50%, destacando sobre todo la chaqueta más deseada de todos. Un abrigo de la firma Helly Hansen que ya está arrasando y de hecho, se agota.

La oferta de este abrigo Helly Hansen es una de esas que llaman la atención incluso aunque no estuvieras pensando en renovar abrigo. El modelo Dubliner, uno de los más conocidos de la firma noruega, ha pasado de costar 170 euros a quedarse en 80,14 euros, una rebaja que pocas veces se ve en prendas técnicas y que Amazon ha lanzado justo al arrancar su campaña anticipada. Si vas con ojo buscando algo resistente para otoño e invierno, es de esas oportunidades que no duran demasiado. De hecho, con la bajada de temperaturas que hemos vivido esta misma semana, seguro que te animas a ponértelo en cuanto te llegue a casa, y es que no estamos hablando de una chaqueta cualquiera, sino de un impermeable bien construido, práctico y pensado para climas fríos y húmedos como los que ya actualmente. Y quizá por eso se está agotando: combina una estética que es sencilla con materiales duraderos y un rendimiento que ya han valorado miles de compradores.

El abrigo Helly Hansen que se agota en Amazon

El modelo rebajado llega en color negro, con un estilo sobrio y limpio que encaja tanto para uso urbano como para escapadas al aire libre. Su silueta es mediano-estándar, con corte recto, manga larga y un cuello mao que ayuda a proteger del viento sin resultar incómodo. La marca lo clasifica dentro de sus chaquetas aislantes, lo que significa que está preparada para las bajas temperaturas típicas del otoño e invierno, pero sin ese volumen excesivo que hace difícil combinarla.

La clave está en los materiales. El tejido exterior está compuesto por 100% poliéster, mientras que la parte interior utiliza poliuretano, lo que le otorga una resistencia al agua real y duradera. El forro, también de poliéster, aporta comodidad y mantiene un buen nivel térmico. No es una prenda pesada ni aparatosa: pesa aproximadamente una libra, suficiente para notar que es robusta, pero sin sacrificar libertad de movimiento.

Diseño pensado para durar

Uno de los puntos fuertes del abrigo es su practicidad. El cierre de cremallera es suave y resistente, y los dos bolsillos diagonales permiten llevar móvil, cartera o guantes sin que sobresalgan ni resulten incómodos. Está catalogado como a prueba de agua, no simplemente “resistente”, lo que marca la diferencia cuando te pilla un chaparrón de verdad.

Su diseño sólido evita detalles que se deterioren rápido, y el mantenimiento es muy sencillo: se puede lavar a máquina, algo que se agradece cuando hablamos de prendas impermeables que suelen requerir más cuidados de la cuenta.

Una de las chaquetas más valoradas de Helly Hansen

Si algo confirma que este modelo funciona es su historial de ventas. Acumula más de 1.22 reseñas con una media de 4,6 sobre 5 estrellas, una cifra poco habitual en ropa técnica. Pero es que además es de las chaquetas más vendidas de todo Amazon, la cuarta entre las impermeables. No es un producto nuevo ni un lanzamiento promocional, sino una prenda consolidada que vuelve a ponerse de moda cada otoño y que ahora podemos comprar a un precio que si lo piensas es casi de risa.

Este modelo, con código 53117, fabricado por la propia Helly Hansen, tiene además una reputación notable por durabilidad. La marca noruega está más que asentada en el ámbito de ropa impermeable de calidad, y este modelo en concreto suele agotarse cuando llega la temporada de frío, algo que este año se está acelerando debido a los días de frío que ya se han instalado entre nosotros,y como no, a esa rebaja tan agresiva.

Una oferta que destaca en el Black Friday de este año

Con Amazon adelantando su campaña desde ayer 20 de noviembre y la mayoría de tiendas preparando sus mayores descuentos para final de mes, este tipo de ofertas son las que suelen marcar la diferencia entre comprar por necesidad y aprovechar una oportunidad. Un abrigo que normalmente ronda los 170 euros y que hoy cuesta apenas 80,14 es claramente una de ellas.

Así que ahora ya lo sabes, si estabas buscando un impermeable duradero, versátil y con buena valoración, no lo dudes, esta es una de las opciones más sólidas de la campaña. Y teniendo en cuenta que se está agotando, lo más probable es que no llegue al Black Friday oficial del día 28. ¡No lo dejes escapar!.