Quién es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025: su edad, su pareja y de dónde es

El mundo de la belleza vuelve a rendirle homenaje a su nueva Miss Universo. Tal y como se ha comunicado durante estas últimas horas, la gran ganadora del certamen ha sido Fátima Bosch. Un evento que ha tenido lugar en el Impact Hall de Pak Kret, en Tailandia, y donde la mexicana logró la victoria tras competir contra 119 participantes. Un triunfo por el que ha sido premiada con su ansiada corona y que la han posicionado como una de las estrellas de la belleza mexicana. Y es que, no es la primera vez que su país se corona. Pues, antes de ella, el mundo tuvo la oportunidad de conocer a Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Fátima Bosch es Miss Universo 2025. Pero, para llegar hasta aquí, la joven ha tenido que trabajar arduamente. Pues, el mundo de la belleza y sus concursos son muy demandantes. En el caso de la mexicana, ella siempre supo que quería dedicarse a esta industria. Por ello, cursó la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Pero, lejos de quedar aquí, complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) y en el Lyndon Institute de Lyndon, de Vermont. Realizamos un breve repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Su carrera profesional

De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Además, ha revelado que su etapa en el colegio no fue nada fácil debido al trato que tenían algunos de sus compañeros con ella. Como modelo, apuesta por la moda sostenible. Asimismo, ha sido voluntaria en organizaciones de niños con cáncer, con inmigrantes y sobre causas de salud mental.

Nacida el 19 de mayo del 2000 en Tabasco, México, Fátima Bosch Fernández es una modelo que ha conseguido grandes hitos en su carrera. De hecho, en el 2018, fue coronada como Flor de Oro de la Feria Tabasco, siendo la décima de su municipio. Unos pasos que la han llevado este 2025 ha ganar la segunda edición de Miss Universe Mexico. Una victoria que le otorgó el privilegio de representar a su país en la gala de Miss Universo 2025.

Su lado más personal

En redes sociales, Fátima Bosch se muestra como una persona muy activa. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 2 millones de seguidores. Una plataforma donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también sobre momentos que marcan sus días y sus viajes. Además, la mexicana se presenta como una mujer muy creyente y religiosa. «Viva Cristo Rey», tiene escrito en su biografía.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si actualmente tiene pareja o no. Pero, de momento, no ha presentado a nadie públicamente. Eso sí, varios medios de comunicación hacen mención al romance que tuvo con el futbolista Kevin Álvarez, del Club América. Un noviazgo que apostaron por tener en la privacidad, pero del que, a veces, presumían en sus redes sociales. Sin embargo, se dice que la relación concluyó a finales del 2023.