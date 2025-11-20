La última gala de Miss Universo ha estado marcada por el drama protagonizado por Gabrielle Henry, Miss Jamaica. Con la final del certamen a la vuelta de la esquina, la representante jamaicana ha sufrido un aparatoso accidente en directo, durante una de sus apariciones en el escenario.

Gabrielle Henry es una de las favoritas del concurso de belleza para llevarse la corona, aunque ahora su participación para optar al reinado está en el aire. La gala en la que Miss Jamaica sufrió el accidente fue la del desfile de trajes típicos de cada país y cultura.

El de los trajes típicos fue la cita más relevante de la noche, a la que Miss Jamaica no llegó, dado que el aparatoso accidente se produjo en uno de los anteriores. Miss Jamaica pudo desfilar en el escenario y llegar a presentarse ante el público con el posado, pero a su retirada su desfile se truncó.

Cuando Miss Jamaica se disponía a salir del escenario, de repente, tropezó y desapareció del escenario. Gabrielle Henry había sufrido una aparatosa caída, al parecer, por un hueco del escenario. Los servicios sanitarios tuvieron que asistir a la joven, que fue evacuada en camilla y trasladada al hospital. Por el momento, se desconoce si la modelo podrá participar en la final de Miss Universo.

Polémicas en Miss Universo 2025

Ésta no ha sido la única noticia desagradable por la que el certamen de belleza está obteniendo una gran notoriedad este 2025. El conflicto entre Miss México y el presidente de Miss Grand International (MGI) ha sido especialmente polémico: el último, Nawat Itsaragrisil, insultó a la modelo, Fátima Bosch, por no presentarse en la grabación de un spot publicitario, a lo que la mexicana contestó al empresario tailandés: «Yo no soy una muñeca». El directivo la llamó «tonta» y la mandó callar.

«Me dijo ‘cállate’ y un montón de cosas diferentes. Creo que necesita saberse esto, porque somos mujeres empoderadas y nadie puede callar nuestra voz», indicó Fátima Bosch en un vídeo. Algunas compañeras mostraron su apoyo a la mexicana y se plantaron ese mismo día, como Miss Bahamas, Cabo Verde, Palestina o Armenia.

Por otro lado, en las últimas horas ha trascendido la renuncia de dos de los jueces del concurso, que han acusado a la organización de intervenir en el proceso de selección para amañar el resultado.

Esta 74.ª edición de Miss Universo es la más amplia en lo que a participantes se refiere, con 130 territorios representados, entre ellos la debutante Palestina. Los eventos del certamen se celebran en Bangkok (Tailandia), donde este viernes se coronará a la ganadora en la gran final.