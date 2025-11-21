Muere una niña de 6 años tras someterse a un tratamiento dental en Valencia e ingresan a otra de 4

Una niña de 6 años ha muerto tras someterse a un tratamiento dental en Alzira (Valencia), mientras que otra de 4 años ha sido ingresada. La menor fallecida y la que permanece en el hospital fueron atendidas en la misma clínica dental privada, sobre la que ahora pesa una orden de suspensión cautelar de la actividad, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Tal y como recoge el informe de Urgencias, la víctima ingresó a las 16:52 horas de este jueves. Llegó en parada cardiorrespiratoria al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. El documento del responsable de guardia indica que esa misma mañana atendieron a la paciente en una clínica dental privada. Los sanitarios intentaron reanimar a la menor, que finalmente falleció.

La otra menor de 4 años llegó al servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario, el Hospital de la Ribera, antes que la niña fallecida, donde los médicos lograron estabilizarla. Se registró su entrada a las 15:11 horas. Presentaba un cuadro clínico con fiebre, vómitos y somnolencia. También se le atendió esa misma mañana en una clínica dental que, como pudieron comprobar los facultativos, es la misma consulta que visitó la menor de 6 años que perdió la vida.

Tras valorar su estado, los sanitarios decidieron trasladar en SAMU al Hospital Clínico Universitario de Valencia. Desde entonces, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de este centro.

La Conselleria de Sanidad ha confirmado este viernes que el Servicio de Inspección de la cartera ha abierto un expediente informativo. El proceso iniciado tratará de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, después de la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental en la que fueron atendidas ambas niñas.