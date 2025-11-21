La AEMET lo confirma: alerta máxima en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por fuertes rachas de viento, principalmente en la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también avisa sobre el viento en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante. También se esperan heladas y temperaturas a la baja este viernes 21 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y el viento en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por «rachas muy fuertes de viento» en la Comunidad Valenciana para este viernes 21 de noviembre. Esto sucederá especialmente en la provincia de Castellón, donde se esperan rachas de hasta 80 km/h en el interior norte y de 70 km/h en el litoral norte. En esta zona también se espera un viento del noroeste de 50 a 60 km/h con olas de 2 a 3 metros mar adentro.

«Cielo poco nuboso en general; en el interior del norte de Castellón, habrá intervalos nubosos de madrugada, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en forma de nieve. Temperaturas en descenso y heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte», ha avisado la AEMET con respecto al tiempo en Castellón, donde puede aparecer la nieve en la zona de Morella, en la que las temperaturas llegarán a los -1 ºC.

La AEMET también ha decretado la alerta amarilla por viento en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, donde también se esperan rachas de 50 km/h a 60 km/h con olas de 2 a 3 metros mar adentro. Esto se espera entre las 00.00 horas de la madrugada hasta las 10.59 horas. En esta provincia también se esperan temperaturas por debajo de los 0 ºC en el interior, concretamente en Requena, donde se llegará a los -1 ºC.

En la provincia de Alicante las temperaturas serán algo más plácidas, pero también se ha decretado la alerta amarilla por viento en el litoral norte. Las mínimas en la capital caerán hasta los 8 ºC y en el interior, en Alcoy, los termómetros bajarán hasta los 2 ºC.

La AEMET ha avisado sobre fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana porque no se descarta la «probabilidad de rachas de viento muy fuertes en el norte de Castellón». La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 21 de noviembre es la siguiente:

