La AEMET confirma otro día de temperaturas en descenso y heladas: frío en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro día de frío en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que las temperaturas seguirán en descenso en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También ha avisado sobre las heladas débiles que se producirán en el interior de la mitad norte durante la jornada del jueves 20 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el frío, las heladas y las temperaturas bajas en la Comunidad Valenciana.

La masa de aire ártico que está arremetiendo contra España en forma de temperaturas bajas también se dejará caer en la Comunidad Valenciana. En el Mediterráneo no hay amenaza de nieve para este jueves 20 de noviembre, pero las temperaturas gélidas del resto de las comunidades autónomas harán que el frío llegue a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. El miércoles 19 de noviembre ya fue un día frío en la Comunidad Valenciana y este jueves lo será más.

La AEMET ha confirmado en su página web oficial el «descenso» de las temperaturas máximas en todos los puntos de la comunidad e incluso ha mandado un aviso por las «heladas débiles en el interior de la mitad norte». En la provincia de Castellón se registrarán las temperaturas más bajas de toda la Comunidad Valenciana, ya que se llegará a los 0 ºC en Morella durante las horas más frías de la noche. Las mínimas en Castellón serán de 9 ºC, al igual que en Vinarós. Aun así, la AEMET ha confirmado un «ascenso» de las mínimas con respecto al miércoles, donde se llegó a -2 ºC en algunos puntos de la provincia.

En la provincia de Valencia habrá pocos cambios en las mínimas y máximas en descenso. En la capital se llegará a los 8 ºC durante la noche con máximas de 18 ºC durante el día, mientras que en Requena y las zonas cercanas los termómetros caerán hasta los 2 ºC. En Onteniente se registrarán temperaturas de 4 ºC durante la noche. «Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo del noroeste, con un intervalo por la tarde del este en el litoral», dice la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana.

En Alicante también será otro día frío este jueves 20 de noviembre. La máxima no pasará de los 18 ºC en la capital y la mínima será de 9 ºC. En Alcoy se llegará hasta los 5 ºC, que será la temperatura más baja en toda la provincia. «Intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el litoral por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo del noroeste, con un intervalo por la tarde del este en el litoral», ha informado la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

Frío y heladas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la Comunidad Valenciana para este jueves 20 de noviembre:

Intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el litoral de Alicante por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso. Heladas débiles en el interior de la mitad norte. En Castellón, viento moderado del noroeste y probabilidad de rachas muy fuertes en el interior; en el resto, viento flojo del noroeste, con un intervalo por la tarde del este en el litoral de Valencia y Alicante.