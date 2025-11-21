Tellado pinta la cara a Intxaurrondo en directo: «Me preocupa que hable de golpismo judicial en TVE»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha protagonizado este viernes un tenso encontronazo en directo con Silvia Intxaurrondo. El motivo ha sido el uso por parte de la periodista del término «golpismo judicial» para referirse a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tellado critica duramente la expresión, calificándola de «gravísima» y advierte que «atenta contra la separación de poderes», especialmente cuando se utiliza desde un medio público. Según el dirigente del PP, comentarios de este tipo no sólo «cuestionan la autoridad del Poder Judicial», sino que también comprometen la «neutralidad y credibilidad de la televisión pública».

«A mí me preocupa que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es de una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener, y eso es muy grave», ha señalado el secretario general del PP.

Tellado, además, considera «de una gravedad tremenda» la condena al fiscal general y ha pedido que Pedro Sánchez asuma también su «responsabilidad» por haberlo defendido hasta el último momento. «Nunca debió mantenerse en el cargo ni el Gobierno permitirlo», ha expresado el diputado, quien subraya que «tenemos a un fiscal general que es un delincuente» y que «probablemente ha sido condenado siguiendo instrucciones del Gobierno de Sánchez».

La tensión ha subido cuando Tellado ha hablado de la «manipulación» de RTVE a la hora de valorar la condena al fiscal general. «Deberían de hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación que pagan los españoles con sus impuestos. Es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. Pido respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señora Intxaurrondo», le ha dicho.

«Usted misma ha utilizado esa expresión de golpismo judicial. Respeto, señora Intxaurrondo. Esta institución la pagan todos los españoles. No vale todo. Respeto al Tribunal Supremo, por favor», ha insistido Tellado.

Respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en TVE, señora Intxaurrondo. 🎙️ @Mtelladof pic.twitter.com/rvoSZWIr1l — Partido Popular (@ppopular) November 21, 2025

RTVE rebaja el sueldo de Intxaurrondo

Tras la denuncia y posterior investigación de la Inspección de Trabajo, la cúpula de RTVE decidió el pasado mes de octubre dar de alta directamente en la Seguridad Social a la periodista, e iniciar una negociación con ella para dejar de pagarle a su sociedad, Sukun Comunicación, y rebajarle el sueldo de hasta 260.000 euros que ha estado cobrando en los dos últimos años.

El resultado de esa negociación ha sido que RTVE ha rebajado el sueldo anual a Silvia Intxaurrondo en más de 100.000 euros, que ella ha tenido que aceptar. Su sueldo anual ha quedado en unos 130.000 euros, según fuentes sindicales de la cadena pública. Desde mediados de septiembre tiene ya este nuevo sueldo, cuando se han cumplido los dos años de su contrato anterior.