El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha recordado que el Gobierno será recordado por el escándalo de las pulseras antimaltrato reveladas por OKDIARIO. Tellado, que ha enumerado una veintena de «tropelías» cometidas por el presidente Pedro Sánchez, ha puesto énfasis en la compra de estos dispositivos fake con los que, a su juicio, «ha provocado un sin vivir a numerosas mujeres» con órdenes de alejamiento de sus parejas.

Según el dirigente popular, el «desprecio» hacia las mujeres «ha sido una constante» durante toda la legislatura de Sánchez. Una etapa que ha recordado está próxima a su fin y que, además, «tocó techo» recientemente tras conocerse el «reparto de prostitutas» que llevaban a cabo su mano derecha en el Gobierno y en el PSOE, el entonces ministro José Luis Ábalos, junto a su entonces asesor, Koldo García.

Después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelase la manera en que ambos investigados en el caso Koldo procedían al intercambio de mujeres, Tellado ha señalado que precisamente esos «audios» que delatan sus actos «van a acompañar al sanchismo durante toda su vida».

Todo ello, ha señalado, son «un símbolo» de lo que ha sido, en definitiva, la etapa del líder socialista del Gobierno. A su juicio, «corrupción, hipocresía, sordidez y la más absoluta de las desvergüenzas» son algunos de los calificativos con los que se puede resumir lo que ha sido la «etapa del sanchismo».

Los hitos de Sánchez

En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum (NEF), el secretario general del PP ha enumerado los que, a su juicio, han sido los hitos de Sánchez al frente del Gobierno. En total, se ha referido a una veintena de «tropelías» que van desde «los ataques a la igualdad ante la ley» de todos los españoles con la imposición de la Ley de amnistía hasta sus pactos con el brazo político de la banda terrorista ETA -EH Bildu-.

Según ha recordado Tellado, el presidente del Gobierno «ha hecho de la división social su combustible político». «Sánchez ha declarado su voluntad de gobernar contra el parlamento», ha asegurado, aludiendo a que pretenda seguir al frente de Moncloa «sin dar la palabra al pueblo español», también sin la aprobación de unas cuentas públicas que sumen al país en una «anomalía mundial».

Dentro de estas actitudes que, a juicio del secretario general de los populares «laminan» el Estado de derecho y de bienestar del país, están también los sucesivos escándalos que salpican al propio presidente. Desde su hermano, a la espera de sentarse en un banquillo; su esposa, Begoña Gómez, investigada por la comisión de cinco presuntos delitos; hasta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos.

El PP como alternativa

«Son tantos los daños que ha causado Sánchez, que se corre el riesgo de que muchas de sus tropelías se olviden enterradas por otras», ha expresado Tellado. A la vez que ha señalado que la situación que vive España es «tremendamente grave», el dirigente popular ha afirmado que la misma es reversible.

«Tenemos un Gobierno pésimo, probablemente el peor de la historia de España», ha sostenido. Para Tellado, la alternativa a un Gobierno liderado por Sánchez y sus socios separatistas e independentistas está en manos del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

Con todo, el dirigente del PP se ha comprometido con la derogación de una multitud de leyes sanchistas con las que, a su juicio, pretenden desde la oposición acabar con todo lo que Sánchez y sus socios han implementado en España. En este sentido, Tellado ha mostrado su compromiso con la modificación de la Ley electoral; la eliminación de la Ley de Amnistía y la rebaja de los delitos de sedición y malversación; la reforma del cierre de las centrales nucleares o la reforma del Reglamento del Congreso y de RTVE, entre otros.