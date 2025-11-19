Tellado cree que el cerco de la corrupción se estrecha en el PSOE: «Sanchez va a caer con todos»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez «va a caer con todos» en el PSOE. Apenas unos minutos después de conocerse la salida de prisión de Santos Cerdán, el dirigente popular le ha pedido explicaciones sobre su papel en la trama. También del «número uno» ha dicho en referencia a Sánchez.

A pesar de las «buenas noticias» con las que en el seno del PSOE han recibido la salida de prisión del que fuera mano derecha de Sánchez, el número dos del PP ha aclarado los motivos que a su juicio hay detrás. «Siento aguarles la fiesta, si sale de prisión es porque el juez aprecia que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, no por ningún otro motivo», ha asegurado.

Para el diputado del PP, la salida de la cárcel de Cerdán no es otra que una una «gran oportunidad» para que dé explicaciones sobre todo lo que sabía de la trama. También para que, «ahora sí», convoque una rueda de prensa tal y como prometió que haría el pasado mes de julio cuando estalló su nombre en la trama.

«Que explique cuál es su papel en toda la trama, que dé las explicaciones a todas las preguntas que desde el PSOE no han contestado durante todo este tiempo», ha esgrimido Tellado. Explicaciones, que le ha pedido expresamente sobre el papel del presidente Sánchez en el caso. «Que nos explique el papel de su mentor, el número uno», ha señalado.

Para los de Feijóo es también ahora cuando se le presenta a Cerdán la «oportunidad» de aclarar «en qué se gastaban todo ese dinero de las mordidas, los 6,7 millones de euros como advierte la UCO».

«Que nos cuente si su mujer, Paqui, gastó todo ese dinero que sale del impuesto de todos los españoles y que acaba en el suyo, previo paso por la cuenta de una empresa adjudicataria de obras públicas, en el Corte Inglés», ha proclamado Tellado.

En este sentido, ha señalado que la realidad es que «el PSOE de Sánchez está podrido y estaba podrido en la oposición y lleva esa podredumbre al gobierno de España». «Es lo que se acredita después de poder leer el informe de la UCO», ha sentenciado.

Con todo, ha criticado que los mismos que llegaron al Gobierno a través de una moción de censura, hicieran después lo propio «por y para la corrupción». «Y es lo que han hecho desde el primer momento que llegaron al Gobierno de España y a la dirección del PSOE», ha sostenido Tellado.

Asimismo, el secretario general de los populares, ha asegurado que la trama de corrupción del PSOE «atraviesa la columna vertebral del Gobierno de España». A ello, ha destacado que el líder socialista del Gobierno tiene el deber de «asumir su responsabilidad política», «le guste o no le guste» porque está metido en «un atolladero».