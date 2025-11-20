-3 grados y hasta 15 centímetros de nieve: estos son los municipios de Madrid afectados

Madrid se prepara para un cambio drástico del tiempo. La nieve está a punto de hacer acto de presencia y el frío vuelve con más intensidad que nunca. Los próximos días se prevén complicados tanto en la capital como en el resto de la Comunidad de Madrid, con temperaturas mínimas desplomándose y con fenómenos meteorológicos que podrían generar las primeras incidencias propias del inminente invierno. Un escenario que continúa la tendencia climática de las últimas semanas.

La región deja atrás las lluvias para dar paso a un ambiente marcadamente invernal. La causa es la entrada de una masa de aire polar procedente del Ártico, responsable de las jornadas heladoras que ya se sienten en Madrid. Pero lo peor llega a partir de este jueves: el viento será el gran protagonista, intensificando la sensación térmica y haciendo que el frío se note aún más. Una combinación que podría dejar imágenes de nevadas, heladas y calles congeladas en pleno mes de otoño.

Frío helador en Madrid este fin de semana

Madrid encara un cierre de semana especialmente complejo debido a las condiciones meteorológicas extremas. Ante esta situación, las autoridades han emitido nuevos avisos y pautas de seguridad, insistiendo en que, durante los días más críticos, se reduzcan los desplazamientos al aire libre y se eviten las exposiciones prolongadas al frío. La recomendación es aún más importante en las franjas horarias en las que las temperaturas se desplomen y para quienes padezcan enfermedades o problemas de salud que puedan agravarse con el clima gélido.

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa la llegada de una masa de aire polar que hará desplomar los termómetros en Madrid. Las temperaturas máximas quedarán restringidas a apenas 7 u 8 grados, mientras que las mínimas se aproximarán a los 0 °C. En algunos puntos de la región, especialmente en enclaves elevados, se podrían registrar valores bajo cero y las primeras nevadas de importancia de la temporada.

El frío extremo no se limitará únicamente a la sierra. También alcanzará al cinturón metropolitano, al corredor del Henares e incluso a zonas abiertas del sureste madrileño. Las heladas serán protagonistas durante las primeras horas de la mañana, cuando el sol aún no consiga elevar la temperatura y la sensación térmica sea especialmente baja.

Este será el día más frío en Madrid

El cambio de tiempo ya se deja notar. Este miércoles se ha percibido un descenso acusado de las temperaturas, acompañado de un ambiente cada vez más invernal. Las mínimas continúan su caída y, en los próximos días, podrían aproximarse o incluso situarse por debajo del punto de congelación, marcando uno de los episodios más fríos de lo que va de temporada.

Entre los municipios donde más se notará este desplome térmico figura Aranjuez, que marcará mínimas de –1 °C tanto el miércoles como el jueves. Alcalá de Henares y Collado Villalba afrontarán un escenario parecido el viernes. No obstante, el día más duro será el sábado, cuando gran parte de la Comunidad, incluida la capital, amanecerá con –2 °C y localidades como Navalcarnero podrían bajar hasta los –3 °C.

Detrás de este episodio de frío intenso estará el viento del norte, que comenzará a soplar con fuerza desde el viernes y hará que la sensación térmica sea aún más baja. A esto se sumarán cielos con intervalos de nubes y la posibilidad de precipitaciones débiles. Aun así, el fenómeno más destacado será la llegada de las primeras nevadas de entidad en lo que va de temporada.