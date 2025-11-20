La AEMET lo confirma: la nieve llega hoy a Madrid y las temperaturas van a ser extremas

La nieve llega hoy a Madrid y las temperaturas van a ser extremas, lo confirma la AEMET. Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos que empezar a pensar en algunos datos del todo inesperados. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible, con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia significativa.

El corazón de España se prepara para un cambio de tendencia que la sumergirá en una de las primeres grandes nevadas de la temporada. Con ciertas novedades que tenemos por delante y pueden ser claves. Estaremos muy pendientes de los cambios que, sin duda alguna, nos enfrentarán a lo peor de un otoño que llega con fuerza y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de temperaturas que llegará acompañado de unas lluvias que pueden transformarse en lo peor de esta situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Lo confirma la AEMET

La AEMET no duda en confirmar lo que está a punto de llegar, un cambio de temperaturas que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tendremos que recibir al invierno de golpe. Lo que puede pasar es una situación que nos costará de creer.

Es hora de saber qué es lo que puede convertirse en un plus que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede acabar siendo el que nos golpeará con fuerza a las puertas del primer gran fin de semana invernal de la temporada.

La capital de España se prepara para recibir un marcado cambio de tendencia al que nos vamos a tener por delante en estos días que hasta la fecha no habíamos visto en estos días que tenemos mucho otoño por delante. Esta zona de España sufrirá las consecuencias de una marcada tendencia que puede ser esencial.

Esta previsión del tiempo que nos ha preparado la AEMET puede acabar siendo lo que nos va a marcar muy de cerca. Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo clave para evitar riesgos al salir de casa.

La nieve llega a Madrid con temperaturas extremas

Las temperaturas van a ser extremas en este día, una masa de aire frío llega a toda velocidad a un territorio para el que deberemos estar preparados para lo peor. Con una estación que parece que se va por momentos, este otoño relativamente cálido va a desaparecer por completo.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso en la Sierra donde se darán brumas y bancos de niebla matinales, no se descartan lluvias débiles con la cota de nieve ascendiendo desde los 700-800 metros hasta los 900-1000 metros; en el resto nuboso tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas, que se darán al final del día, descendiendo en la parte norte montañosa y con pocos cambios en el resto; y máximas en descenso. Probables heladas débiles o moderadas en la Sierra y sin descartarse en el resto. Viento flojo a moderado del noroeste».

Los expertos de la AEMET han lanzado un importante comunicado que debemos tener en consideración: «Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente hasta situarse por debajo de los 600 m de forma generalizada en el tercio norte peninsular durante mañana jueves 20, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte y este de Castilla y León. Serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 cm en 24 horas, superándose los 40 cm en zonas altas y mejor expuestas a este flujo de norte. El momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300 – 400 m en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales. El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3 – 5 cm, afectando a vías de comunicación importantes. Además, durante el viernes se podrían acumular nuevamente más de 10 – 20 cm en puntos de montaña del tercio norte peninsular. De forma menos significativa las nevadas también afectarán al sur del sistema Ibérico y al sistema Central durante el episodio».