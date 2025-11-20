Aviso urgente del METEOCAT: vuelven las nevadas a Cataluña y el frío polar va a ser histórico

Vuelven las nevadas a Cataluña y el frío polar va a ser histórico, Meteocat lanza un aviso urgente que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas. Deberemos empezar a pensar en algunos cambios que acabarán siendo esenciales, en estos días que hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el frío acabará siendo una realidad. Tocará estar pendientes de unas situaciones que pueden ir llegando a toda velocidad. De tal forma que tendremos que ver un giro radical que hasta el momento no sabíamos.

El meteocat lanza un aviso urgente

Vuelven las nevadas a Cataluña y el frío polar va a ser histórico

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso en la cara norte del Pirineo, intervalos nubosos en el litoral y prelitoral centrales y poco nuboso en el resto. Se esperan nevadas en la cara norte del Pirineo de madrugada, que cesarán por la mañana y se repetirán a últimas horas en cualquier cota; hay probabilidad de chubascos en el litoral y prelitoral de Barcelona y sur de Girona, sin descartar tormentas ocasionales; la cota de nieve bajará de 1200-1400 m a 700-900 m por la tarde, sin descartar en cotas más bajas localmente. Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo, en ascenso en el cuadrante suroeste y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el Pirineo y el tercio oriental y con pocos cambios en el resto. Heladas moderadas en el Pirineo y débiles en la Depresión Central. Viento moderado del norte en cotas altas del Pirineo y Ampurdán y del noroeste en el cuadrante suroccidental, con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona y norte del Ampurdán; en el resto, viento flojo de dirección variable». Las alertas estarán activadas: «Nevada en el Valle de Arán de madrugada y de nuevo a últimas horas del día. Rachas de viento muy fuertes en el sur de Tarragona y norte del Ampurdán».

Las alertas estarán activadas también en el resto de España: «Seguirá la influencia de una masa de aire ártica en la Península y Baleares con cielos cubiertos en el norte peninsular y archipiélago y precipitaciones en las islas, área cantábrica, Pirineo, alto Ebro, Ibérica y este meseta norte, pudiendo acabar alcanzando de forma débil a otros puntos del tercio norte y entornos montañosos del centro y sureste. En el Cantábrico oriental y norte de Baleares se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes que irán acompañadas por tormenta, ocasionales en el Cantábrico y con granizo menudo en Baleares. Serán en forma de nieve en amplias zonas del tercio norte y montañas del centro, pudiendo darse también en sierras del sureste y de Mallorca, con probables acumulados significativos en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica y Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. La cota se prevé en el entorno de 800 metros en el oeste y de 500-700 m en el resto. Cielos nubosos en Canarias con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y poco probables en el resto. En la Palma, principalmente en medianías, se espera que sean más intensas y persistentes con probables acumulados significativos. Bancos de niebla en montañas del norte peninsular. Temperaturas en descenso. Pocos cambios en Canarias con ligeros ascensos de las mínimas en las islas orientales. Se darán heladas en la mayor parte de interiores de la Península, excepto en zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro. Serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos».