Alerta por nieve este fin de semana en Cataluña congelada con temperaturas de -15 grados en estos sitios

La Aemet ha activado una alerta por nieve en varias comarcas de Cataluña durante este fin de semana, acompañada de un desplome significativo de las temperaturas que podría llegar a los -15 °C en zonas de interior y alta montaña. Se espera que las condiciones de frío extremo se mantengan, generando riesgo de heladas generalizadas y afectando a la circulación en carreteras y vías urbanas.

Las nevadas más intensas podrían producirse en los Pirineos catalanes y en comarcas como el Berguedá o Cerdaña, donde la acumulación de nieve podría superar los 15 centímetros en cotas medias y altas. No se descarta que la nieve llegue a cotas más bajas en puntos del interior, aunque de forma más débil, afectando a carreteras secundarias y accesos a municipios rurales.

Zonas más afectadas

Pirineos catalanes : nevadas intensas y acumulaciones que podrían superar los 15 cm.

Berguedá o Cerdaña : las mínimas podrían llegar a -15 °C en la montaña.

Interior y zonas rurales : nevadas más débiles pero riesgo de heladas y carreteras resbaladizas.

Costa y Barcelona: frío intenso con mínimas cercanas a 0 °C.

Riesgos y precauciones

Heladas generalizadas y riesgo de hielo en carreteras.

Posibles interrupciones en carreteras secundarias y accesos a municipios rurales.

Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones.

Revisar calefacción, aislamiento y ropa adecuada para el frío.

Causa del temporal

El episodio de frío y nieve llega desde una masa de aire polar que avanza desde el norte de Europa, afectando al noreste de España y prolongando las bajas temperaturas durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Además de la nieve, se prevé un descenso acusado de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, con mínimas que podrían rondar los -15 °C en áreas de montaña y los -5 °C o -7 °C en zonas del interior con altitud moderada. En las zonas costeras y en Barcelona capital, se espera un frío intenso, aunque las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 0 °C o 1 °C.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitando desplazamientos innecesarios, utilizando ropa adecuada para el frío intenso y revisando sistemas de calefacción y aislamiento en los hogares. También se aconseja prestar atención a los avisos de carreteras y a las indicaciones de Protección Civil y los cuerpos de seguridad, que podrían activar planes de emergencia en caso de nieve intensa o hielo en las calzadas.

Este episodio de frío y nevadas se produce como consecuencia de la entrada de una masa de aire polar desde el norte de Europa, que afectará a gran parte del noreste de España durante el fin de semana, y que podría prolongar las bajas temperaturas durante los primeros días de la próxima semana.