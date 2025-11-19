Cuándo va a nevar en Madrid: Aemet confirma la fecha en la que la nieve llegará a estos lugares
La Aemet alerta de nevadas en la Sierra de Guadarrama, descenso de temperaturas y heladas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este miércoles 19 de noviembre que los primeros días de nieve significativa en la Comunidad de Madrid coincidirán con la bajada drástica de temperaturas prevista para el 20, 21 y 22 de noviembre, justo con el encendido de luces de Navidad. Las escenas pueden recordar a la borrasca Filomena.
Cota de nieve y zonas afectadas
Las nevadas se concentrarán principalmente en la Sierra de Guadarrama, donde la cota de nieve descenderá hasta los 1.000 metros, llegando a 700 metros en las horas más frías.
Las localidades más afectadas serán:
- Navacerrada
- Cercedilla
- Rascafría
- Miraflores de la Sierra
- Lozoya
- El Boalo
- Somosierra
- Entorno del Puerto de Cotos y el Alto del León
La acumulación será moderada, con unos 5 centímetros en 24 horas, las carreteras de montaña podrían verse afectadas.
Medidas de seguridad
La Guardia Civil y el Ministerio de Fomento mantienen activo el Plan de Viabilidad Invernal, que incluye:
- 227 quitanieves
- 735 agentes
Sistemas de alerta y control
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, usar cadenas o neumáticos de invierno y consultar información de tráfico antes de viajar.
¿Qué esperar esta semana?
Los próximos días combinan frío intenso y primeras nevadas, activando los protocolos de seguridad vial y marcando el inicio de un invierno que promete ser duro en las zonas de mayor altitud. Estar atento a las actualizaciones de la AEMET será clave para moverse con seguridad.
Recomendaciones de las autoridades
Las autoridades aconsejan:
- Evitar desplazamientos innecesarios.
- Portar equipamiento adecuado, como cadenas o neumáticos de invierno, en zonas de montaña.
- Estar atentos a posibles restricciones temporales de tráfico o cortes por acumulación de nieve, sobre todo en tramos conflictivos durante la noche y primeras horas de la mañana.
- Seguir boletines oficiales y actualizaciones de los municipios y la Guardia Civil para evitar incidentes durante este episodio invernal.
- El dispositivo de emergencias permanece desplegado, garantizando asistencia y seguridad en toda la región.
