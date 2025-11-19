Cuándo va a nevar en Madrid: Aemet confirma la fecha en la que la nieve llegará a estos lugares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este miércoles 19 de noviembre que los primeros días de nieve significativa en la Comunidad de Madrid coincidirán con la bajada drástica de temperaturas prevista para el 20, 21 y 22 de noviembre, justo con el encendido de luces de Navidad. Las escenas pueden recordar a la borrasca Filomena.

Cota de nieve y zonas afectadas

Las nevadas se concentrarán principalmente en la Sierra de Guadarrama, donde la cota de nieve descenderá hasta los 1.000 metros, llegando a 700 metros en las horas más frías.

Las localidades más afectadas serán:

Navacerrada

Cercedilla

Rascafría

Miraflores de la Sierra

Lozoya

El Boalo

Somosierra

Entorno del Puerto de Cotos y el Alto del León

La acumulación será moderada, con unos 5 centímetros en 24 horas, las carreteras de montaña podrían verse afectadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AEMET 🌥 (@aemet_esp)

Medidas de seguridad

La Guardia Civil y el Ministerio de Fomento mantienen activo el Plan de Viabilidad Invernal, que incluye:

227 quitanieves

735 agentes

Sistemas de alerta y control

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, usar cadenas o neumáticos de invierno y consultar información de tráfico antes de viajar.

¿Qué esperar esta semana?

Los próximos días combinan frío intenso y primeras nevadas, activando los protocolos de seguridad vial y marcando el inicio de un invierno que promete ser duro en las zonas de mayor altitud. Estar atento a las actualizaciones de la AEMET será clave para moverse con seguridad.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades aconsejan: