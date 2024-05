La Sierra de Guadarrama como no la imaginas: rutas únicas, turismo de aventura y hasta deportes náuticos

La Sierra de Guadarrama es una joya de parajes naturales y fauna protegida que se erige como barrera natural de la capital, a tan sólo 45 minutos de ella. Su orografía única ha marcado durante siglos la vida de la zona e inspiró a grandes poetas y pensadores que lucharon por la protección de sus paisajes y escribieron poemas sobre sus cumbres que han llegado hasta nuestros días. Cercedilla, Hoyo de Manzanares, Los Molinos o Navacerrada son sólo algunos de los 14 maravillosos municipios que integran esta comarca, y que prometen sorprenderte con su historia, su gastronomía y sus desconocidas tradiciones.

Esta reserva natural de la Comunidad de Madrid se ha convertido además, y según MADRURAL, (un proyecto que agrupa toda la oferta turística rural de las cuatro áreas de la Comunidad de Madrid) en un centro de peregrinación para los amantes de los deportes de riesgo como el alpinismo o la escalada, pero también para familias que aprovechan el fin de semana para enseñar a los más pequeños a disfrutar de la naturaleza; e incluso para los apasionados del mar, que no nos queda cerca. Nuestros pantanos y embalses, como el de Santillana o el de Pedrezuela, están preparados para la práctica de numerosos deportes acuáticos y dispuestos a demostrar que aunque, efectivamente, «aquí no hay playa» sí que puedes llegar a sentirte como en una.

Guadarrama, refugio de la biodiversidad

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un espacio protegido de casi 34.000 hectáreas de las que más de 21.714 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Una zona con unas condiciones climatológicas únicas, que alberga actualmente el 45% de la fauna total de España y el 18% de la europea, y en la que conviven el águila imperial, el buitre negro, o el lobo ibérico.

Es, además, una de las primeras áreas sobre las que se reclamó protección en España. Concretamente en el año 1886, la Institución Libre de Enseñanza dirigida por Francisco Giner de los Ríos, formó la Sociedad para el Estudio del Guadarrama una iniciativa que pretendía unir educación e investigación científica y que dio lugar al llamado «guadarramismo», un movimiento que reunió a escritores y estudiosos por el conocimiento y protección de esta zona.

Una misión que han heredado en ADESGAM, una asociación que trabaja para la promoción y conservación de la zona, y de las áreas rurales que la forman; y que ha puesto en marcha un proyecto pionero para el cálculo del impacto de la actividad turística de la Sierra de Guadarrama, así como para la compensación de esta.

Una iniciativa que explica el gerente de ADESGAM, Miguel Ángel Jara, «pretende reducir la huella de carbono en la Sierra de Guadarrama y avanzar hacia un Destino Sierra de Guadarrama Carbono Neutral a través de acciones de mitigación y sobre todo apostando por la calidad, innovación, sostenibilidad e inteligencia turística».

La sierra que inspiró a Machado, Aleixandre y Cela

Las cumbres de Guadarrama que enamoraron a algunos de los mejores escritores, poetas, dramaturgos y ensayistas de nuestro país, harán lo propio con cualquiera que las vislumbre. Vicente Aleixandre, Premio Nobel y sevillano de nacimiento, eligió quedarse a vivir en el serrano pueblo de Miraflores de la Sierra para poder respirar cada día sus aires curativos. Allí le escribió a su «álamo negro en la escarpa de una sierra». Un árbol real que, según cuentan, murió con él y junto a cuyas hojas pidió ser enterrado.

Antonio Machado le dedicó unos versos a la «sierra gris y blanca de barrancos hondos y cumbres agrias» que visitaba en su época de estudiante, a la sierra de sus «tardes madrileñas»; mientras que el novelista Camilo José Cela le consagró incluso un volumen, su Cuaderno del Guadarrama, en el que repasa la belleza de sus montañas escarpadas.

Todos esos versos reposan, junto a los de José García Nieto, o Luis Rosales, grabados en las piedras que forman los llamados Miradores de los Poetas desde los que se pueden observar las cumbres de Peñalara, los Siete Picos, o La Bola del Mundo.

Una popular ruta de senderismo (la Senda de los Poetas), que permite recorrer todos estos balcones a la naturaleza y también el llamado Reloj de Cela, un reloj solar tallado sobre la roca en el que se puede leer, «A Cela, caminante de la Sierra de Guadarrama antes que Nobel». Está situado en la pradera de Navarrulaque y fue erigido como tributo a todos los senderistas que contribuyeron a difundir los valores de la Sierra de Guadarrama.

El plan perfecto para los amantes de la adrenalina

Los más valientes tienen una cita con la Sierra de Guadarrama que pone a prueba a todo aquel que quiera probar suerte en alguna de sus laderas escarpadas o intentando coronar su cumbre más alta: el macizo de Peñalara. La Pedriza es otro de esos lugares ideales para la escalada y el rapel, un entorno granítico que ha creado con el tiempo formas singulares conocidas como el Yelmo, El Pájaro, la Cara de la Tortuga, el Indio, la Foca, la Esfinge o el Elefante, y desde donde se puede observar, por ejemplo, el nacimiento del Río Manzanares.

El ascenso hasta La Najarra (desde el Puerto de La Morcuera), La Maliciosa o el Mirador de las Canchas, situado en el corazón del Valle de la Barranca, son algunos de los destinos más populares para los amantes del montañismo. Para los que prefieren la vegetación y rutas menos empinadas, les espera el Bosque Plateado en el municipio de Guadarrama, o la Ducha de los alemanes en Cercedilla.

El que busque adrenalina pura puede optar también por vuelos en parapente para poder observar los paisajes de la Sierra de Guadarrama a vista de pájaro, aprender incluso a pilotar una aeronave, o hacer puenting en Gargantilla del Lozoya.

Todas estas actividades, y muchas más se pueden consultar fácilmente en la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, una plataforma web desde la que se pueden reservar circuitos programados y cursos de iniciación a la montaña, vuelos en parapente o bautismos de escalada, y también visitas culturales, planes para familias, programas de salud, senderismo, rutas a caballo, o salidas nocturnas. Además, se ofrecen alojamientos e incluso viajes programados de fin de semana y experiencias regalo.

«Aquí no hay playa», pero sí embalses

Cantaban The Refrescos a finales de los 80 que en Madrid podíamos presumir de tener «mil cines, mil teatros, mil museos», pero que «al llegar agosto, ¡vaya, vaya! Aquí no hay playa». Y la verdad es que, aunque razón no les faltaba, en la Comunidad de Madrid sí que podemos presumir de increíbles parajes en los que el mar se sustituye por piscinas naturales, embalses y ríos, igual de refrescantes.

El Embalse de Santillana, situado entre los municipios de Manzanares el Real y Soto del Real es uno de los principales lugares de reserva, protección, migración y nidificación de aves acuáticas de la Comunidad de Madrid. Cuenta con varios observatorios y es, además, un marco incomparable donde poder practicar diferentes deportes y actividades acuáticas.

Dentro de Sierra de Guadarrama, concretamente en el pueblo de Guadalix de la Sierra, también encontramos el Embalse de Pedrezuela, antiguamente conocido como El Vellón, que cuenta con un Puerto Deportivo y una Escuela de Vela en la que imparten cursos todo el año, y en la que también se pueden practicar todo tipo de actividades acuáticas como windsurf o paddlesurf. Aunque si lo tuyo es el kayak y el piragüismo, tanto en familia como con amigos, elige el pueblo de Guadarrama y el precioso Embalse de La Jarosa, donde podrás disfrutar además de un paseo único rodeado de naturaleza.

La Laguna Grande de Peñalara, la Laguna de los Pájaros, Charca Verde, las Pozas de Rascafría, o la Cascada del Purgatorio son enclaves solo accesibles tras una larga caminata, pero cuya visita te dejará sin palabras. Por último, te recomendamos visitar también las Canteras de Alpedrete, un parque con una preciosa laguna rodeada de roca que simula un acantilado. Es importante recordar que en la Comunidad de Madrid sólo existen 4 zonas de baño autorizadas, estando el resto protegidas por motivos medioambientales.

Disfrutar de la naturaleza en familia

La Sierra de Guadarrama también es el sitio perfecto para que los más pequeños descubran y aprendan a respetar la naturaleza. Campamentos, talleres, yincanas y un sinfín de actividades diferentes para toda la familia que harán las delicias de los más pequeños y también de sus padres. En Mataelpino, por ejemplo, podréis disfrutar de un paseo en burro por el monte gracias a la Asociación Dejando Huella, que también organiza rutas apícolas y ambientales.

Los niños podrán disfrutar también del mayor parque de aventura de España y uno de los más grandes de Europa: el Aventura Amazonia. Situado en el municipio de Cercedilla, este parque cuenta con 7 circuitos de aventura y 4 circuitos de aprendizaje, además del único circuito canopy de Madrid (sólo de tirolinas) con más de 460 metros de longitud.

En Cercedilla también podemos iniciar a los más pequeños en deportes de montaña con un curso de bautismo en escalada y rapel, o disfrutar de una noche inolvidable de Astronomía en familia de la mano de guías profesionales que te mostrarán el cielo nocturno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como nunca lo habías visto.

Los imprescindibles de la Sierra de Guadarrama

Desde ADESGAM, nos recomiendan además una completa ruta para conocer cada uno los 14 municipios que integran la Sierra de Guadarrama. Un recorrido para disfrutar de lugares naturales privilegiados como el Anillo Verde de Soto del Real, el Embalse de Majalespino en Becerril de la Sierra, la Ruta del Agua de Moralzarzal y la Ruta de la Floración del Cambroño en Los Molinos, y también de enclaves con historia como la Posada Romana El Beneficio en Collado Mediano, la aldea visigoda de Hoyo de Manzanares y el yacimiento de El Rebollar en El Boalo.

No dejes de visitar el impresionante Castillo de los Mendoza de Manzanares El Real y el Museo Cantero de Alpedrete, ni de seguir las huellas de la Guerra Civil, en Guadarrama, y termina acercándote al deporte en el Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa, en Cercedilla, y a la cultura con la poesía de Aleixandre en la Escultura del Álamo en Miraflores de la Sierra.

Tanto si eres poeta, como si eres aventurero, y hasta si eres navegante, la Sierra de Guadarrama tiene una sorpresa guardada y esperando para ti. Acércate a descubrirla.

Más información en Turismo de la Comunidad de Madrid.