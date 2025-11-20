Dónde va a nevar mañana y este fin de semana: las previsiones de AEMET para estas localidades

Según las previsiones más recientes y los avisos de Aemet, la nieve este fin de semana se concentrará principalmente en las zonas montañosas del norte y del centro de España, como Madrid, afectando tanto a los grandes sistemas montañosos como a algunas sierras interiores. Éstas son algunas de las zonas donde se espera que nieve entre mañana y este fin de semana.

¿Dónde va a nevar según AEMET?

A continuación se puede ver en qué lugares va a haber nieve en estas zonas de España:

Tercio norte peninsular

Hay aviso naranja por nevadas en la cordillera Cantábrica y zonas aledañas a cotas relativamente bajas. Se espera nieve a partir de unos 500 metros en algunas zonas del norte. La nieve es más probable en provincias como León, Asturias y Cantabria, donde las precipitaciones podrían comenzar a cotas relativamente bajas, alrededor de 500‑600 metros. Se esperan acumulaciones importantes en los puntos más altos, y la combinación de nieve y bajas temperaturas podría provocar heladas matinales en los valles.

Pirineos

Nevadas previstas a lo largo del fin de semana. La cota se sitúa entre 1.600 y 2.000 metros para algunas zonas del Pirineo. En este macizo, que abarca Huesca, Lleida, Navarra y el norte de Cataluña, las nevadas continuarán durante el fin de semana. La cota de nieve se situará entre 1.600 y 2.000 metros, aunque en algunos sectores de mayor altitud podrían registrarse acumulaciones significativas, especialmente en los Pirineos centrales y occidentales. Esto afectará tanto a estaciones de esquí como a carreteras de montaña.

Sistema Central / Sierra de Madrid

En la Sierra Madrileña (alturas elevadas), podría caer nieve y acumularse hasta unos 5‑15 cm. La cota de nieve bajará desde ~1.600‑1.800 m el viernes, hasta ~1.200 m el domingo. La Comunidad de Madrid y las sierras adyacentes del Sistema Central también podrían recibir nieve, especialmente en cotas superiores a 1.200‑1.600 metros. Según los pronósticos, podrían acumularse entre 5 y 15 cm en las cotas más altas, con riesgo de nieve intermitente hasta niveles más bajos en determinadas horas del día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AEMET 🌥 (@aemet_esp)

Otras zonas de montaña

No solo las cordilleras principales, sino también otras zonas montañosas del norte podrían recibir nevadas, según los avisos. Se esperan heladas nocturnas, especialmente en zonas del interior y mesetas.

Otras zonas interiores del norte y centro: aunque la mayor parte de la nieve se concentrará en los sistemas montañosos, algunas sierras del interior, como la de Guadalajara o Segovia, también podrían registrar nevadas ligeras o precipitaciones en forma de aguanieve. Las temperaturas bajas favorecerán la formación de heladas nocturnas, sobre todo en mesetas y valles interiores.