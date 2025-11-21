Canon EOS RP: la cámara semiprofesional perfecta para crear contenido hunde su precio con un descuento de 270 €

¿Te gusta la fotografía ¿Grabas contenido para redes sociales? Si es así, seguro que llevas tiempo buscando una buena cámara, y seguro que la cámara Canon EOS RP te va a gustar. Esta cámara mirrorless (o EVIL) es muy ligera, pero consigue una calidad envidiable en foto y vídeo, además de venir en un pack con tarjeta de 16 GB y batería perfecto para pasar horas y horas inmortalizando momentos. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora tiene un descuento de casi 280 €.

Pensada para quienes se inician en el mundo de la imagen, esta cámara es perfecta para hacer vlogging y grabar vídeo a 4K, además de para aprender sobre fotografía. Es una compra ideal para creadores de contenido.

Por qué la recomendamos

Su sensor CMOS Full Frame consigue fotos con mucho más detalle, luz y naturalidad.

Puede grabar vídeo a 4K con una calidad perfecta para creadores de contenido.

Tiene Wi-Fi y Bluetooth para transferir foto y vídeo al móvil al instante.

Es muy ligera y compatible con todas las ópticas RF de Canon. Además, este pack incluye otra batería y tarjeta de 16 GB.

Cámara Canon EOS RP

Son varios los detalles que hacen destacar a la cámara Canon EOS frente a la mayoría de modelos mirrorless del mercado, pero el más destacable es su sensor, que consigue imágenes limpias incluso en interiores o escenas nocturnas. Con ella podrás fotografiar hasta los momentos más frenéticos y difíciles o incluso juguetear con las exposiciones más largas y los efectos de luz. Además, su procesador DIGIC 8 mejora el color, la nitidez y la velocidad de la cámara, haciéndola ideal para retratos, naturaleza o contenido para internet. De hecho, su pantalla OLED se puede girar para el modo selfie, perfecto para VLOGs, y graba a 4K 25 FPS dando un efecto cine perfecto. Por otra parte, tiene USB-C, HDMI mini, entrada y salida de sonido, Wi-Fi y Bluetooth. Lo tiene todo.

Una cámara semiprofesional pensada incluso para profesionales de la creación de contenido. Tanto si eres un fotógrafo amateur como si llevas tiempo publicando en internet, te va a enamorar.

Esto opinan quienes la tienen

La inmensa mayoría de usuarios de esta cámara de fotos coinciden en que, para su precio y prestaciones, es una cámara válida incluso para profesionales. Echa un vistazo a las reseñas que hemos recopilado:

«Excelente y ligera camara de fotos.»

«Una cámara semiprofesional que cumple de sobra con las exigencias fotográficas de alguien que no se dedique profesionalmente a la fotografía y me atrevería a decir que para los que sí se dedican profesionalmente.»

«Para ser una cámara enfocada al mundo del aficionado, cumple las expectativas de los más exigentes a un precio insuperable.»

Comprar en Fnac por ( 1299,90 € ) 1029,90 €

Aprovecha el Black Friday de Fnac y llévate la Canon EOS a un precio redondo. Además, si la pides ya, la recibirás en tu casa en un plazo de 24 horas, o podrás ir a recogerla a tu tienda Fnac más cercana.

