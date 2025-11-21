Canon EOS RP: la cámara semiprofesional perfecta para crear contenido hunde su precio con un descuento de 270 €

Aprovecha el Pre Black Friday de Fnac y llévate esta cámara semiprofesional en un pack con batería adicional y tarjeta de 16 GB. Te va a sorprender.

Los 10 mejores drones con cámara del 2024

Cámara Canon EOS RP
Cámara Canon EOS RP

¿Te gusta la fotografía ¿Grabas contenido para redes sociales? Si es así, seguro que llevas tiempo buscando una buena cámara, y seguro que la cámara Canon EOS RP te va a gustar. Esta cámara mirrorless (o EVIL) es muy ligera, pero consigue una calidad envidiable en foto y vídeo, además de venir en un pack con tarjeta de 16 GB y batería perfecto para pasar horas y horas inmortalizando momentos. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora tiene un descuento de casi 280 €.

Pensada para quienes se inician en el mundo de la imagen, esta cámara es perfecta para hacer vlogging y grabar vídeo a 4K, además de para aprender sobre fotografía. Es una compra ideal para creadores de contenido.

Por qué la recomendamos

  • Su sensor CMOS Full Frame consigue fotos con mucho más detalle, luz y naturalidad.
  • Puede grabar vídeo a 4K con una calidad perfecta para creadores de contenido.
  • Tiene Wi-Fi y Bluetooth para transferir foto y vídeo al móvil al instante.
  • Es muy ligera y compatible con todas las ópticas RF de Canon. Además, este pack incluye otra batería y tarjeta de 16 GB.

Comprar en Fnac por (1299,90 €) 1029,90 €

Cámara Canon EOS RP

Cámara Canon EOS RP

Son varios los detalles que hacen destacar a la cámara Canon EOS frente a la mayoría de modelos mirrorless del mercado, pero el más destacable es su sensor, que consigue imágenes limpias incluso en interiores o escenas nocturnas. Con ella podrás fotografiar hasta los momentos más frenéticos y difíciles o incluso juguetear con las exposiciones más largas y los efectos de luz. Además, su procesador DIGIC 8 mejora el color, la nitidez y la velocidad de la cámara, haciéndola ideal para retratos, naturaleza o contenido para internet. De hecho, su pantalla OLED se puede girar para el modo selfie, perfecto para VLOGs, y graba a 4K 25 FPS dando un efecto cine perfecto. Por otra parte, tiene USB-C, HDMI mini, entrada y salida de sonido, Wi-Fi y Bluetooth. Lo tiene todo.

Una cámara semiprofesional pensada incluso para profesionales de la creación de contenido. Tanto si eres un fotógrafo amateur como si llevas tiempo publicando en internet, te va a enamorar.

Esto opinan quienes la tienen

La inmensa mayoría de usuarios de esta cámara de fotos coinciden en que, para su precio y prestaciones, es una cámara válida incluso para profesionales. Echa un vistazo a las reseñas que hemos recopilado:

  • «Excelente y ligera camara de fotos.»
  • «Una cámara semiprofesional que cumple de sobra con las exigencias fotográficas de alguien que no se dedique profesionalmente a la fotografía y me atrevería a decir que para los que sí se dedican profesionalmente.»
  • «Para ser una cámara enfocada al mundo del aficionado, cumple las expectativas de los más exigentes a un precio insuperable.»

Comprar en Fnac por (1299,90 €) 1029,90 €

 

Aprovecha el Black Friday de Fnac y llévate la Canon EOS a un precio redondo. Además, si la pides ya, la recibirás en tu casa en un plazo de 24 horas, o podrás ir a recogerla a tu tienda Fnac más cercana.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

Lo más visto en Okdiario

OkShopping Okdiario

Lo más visto en OkShopping

Lo más visto

Lo último en OkShopping