El Barcelona llega a un acuerdo con Adeyemi
El Barcelona ha llegado a un acuerdo con cy ahora tendrá que negociar con el Borussia Dortmund
El Barcelona ha cerrado un acuerdo con Karim Adeyemi, que finaliza contrato con el Borussia Dortmund el próximo año 2027. El conjunto culé ya ha acordado los términos contractuales con el futbolista, que habría pedido al conjunto alemán negociar únicamente con la entidad catalana, que está a punto de cerrar su segundo fichaje de la temporada después del de Anthony Gordon, por el que tendrán que pagar 80 millones al Newcastle.
Joan Laporta anunció a bombo y platillo hace unos días, ante la mirada cómplice de Javier Tebas, que el Barcelona volvía a la regla 1:1 de la Liga, que le permitirá gastar más de lo que tiene durante este mercado de fichajes. De momento, antes del Mundial, anunció y presentó a un Anthony Gordon por el que pagarán 80 millones al Newcastle. Ahora, ante la posible salida de Raphinha, parece que el Barcelona se quiere armar y está a punto de reforzar la delantera con otro nombre: Karim Adeyemi.
Y es que el Barcelona ya habría llegado a un acuerdo con el futbolista alemán de 24 años para cerrar su fichaje. El contrato del atacante con el Borussia Dortmund finaliza el próximo mes de junio de 2027 y por ello todo hace indicar que el conjunto alemán accederá a traspasar a su futbolista con el objetivo de poder hacer caja antes de que pueda firmar gratis por otro club a partir del próximo 1 de enero. Así que parece que el fichaje está blanco y en botella.
Adeyemi y el Barcelona
Fabrizio Romano ha sido el que ha confirmado el acuerdo entre el Barcelona y Adeyemi, que habría pedido al Borussia Dortmund que sólo acceda a negociar con la entidad catalana. «El Barcelona envió una oferta oficial al BVB para fichar a Adeyemi ahora, trabajando para concretarlo», informó el periodista especializado en fichajes.
🚨🔵🔴 BREAKING: Karim Adeyemi agreed terms with Barcelona and informed BVB he only wants Barça move.
Adeyemi, out of contract in June 2027 and not planning to sign new deal.
❗️ Barcelona sent an official bid to BVB to get Adeyemi now, working to get it done. pic.twitter.com/7zHJQIeflr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Karim Adeyemi no tiene intención de renovar su contrato con el Borussia Dortmund, donde llegó en 2022 procedente del Salzburgo. En total, en el equipo germano ha disputado un total de 146 partidos en los que ha anotado 36 goles y ha repartido 25 asistencias. En la última temporada ha participado en 39 duelos en los que ha anotado 10 tantos y ha dado 6 pases de gol. Valorado en 40 millones de euros y con 24 años, este delantero internacional por Alemania (no ha estado en el Mundial) se caracteriza por su gran velocidad y capacidad para jugar en todos los puestos de ataque.