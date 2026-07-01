Laporta vuelve a abrir la puerta a la venta del Barcelona: «Hay que adaptarse a los tiempos»

Joan Laporta planteó en su discurso de regreso a la presidencia del Barcelona un cambio de modelo en el club azulgrana. El presidente culé quiere «adaptarse a los tiempos que corren» y por ello quiere plantear una reforma en los estatutos sobre la propiedad, un asunto sobre el que dará más detalles en el futuro, pero que huele a vender una parte para equilibrar las cuentas.

«La institución acepta e integra la diversidad de todos los que quieren al club. Somos un club que abraza la libertad. Hay que adaptarse a los tiempos que corren. Preservar la institución y su modelo de propiedad. Haremos una reforma estatutaria para blindar este modelo de propiedad. Haremos todos los esfuerzos para que sea una realidad», aseveró Laporta en unas palabras que suenan a venta forzosa de parte del club para hacer frente a las deudas.

Hay que recordar que el Barcelona cerró el último ejercicio con una deuda ordinaria de 2.573 millones. En esa cifra está incluido el crédito 1.495 millones que el club recibió de Goldman Sachs y que debería liquidarse definitivamente en 2050 solo con los ingresos derivados de la explotación del nuevo Spotify Camp Nou. Además, el club está pendiente de aprobar una ampliación 400 millones de dicho crédito en la próxima Asamblea de socios compromisarios.

Laporta parece no estar preocupado por los números, aunque sí que es cierto que ha tenido socios controvertidos como la República del Congo para la camiseta de entrenamiento. «Llevaremos el logo de la Fundació detrás de la camiseta. Esto tiene un simbolismo que trasciende al deporte. Pienso que es un compromiso social que tenemos. Para integrar la accesibilidad, haremos un proyecto para que tenga incidencia en el club. Lo importante es la estabilidad institucional. Hemos devuelto al Barça al lugar que merece. Necesitamos estabilidad para acabar el Spotify Camp Nou. Gamper, cuando acabó el campo de la calle Industria, dijo que solo habíamos empezado. Ahora, continuamos. Somos el mejor club deportivo del mundo», dijo.

El presidente no volvió a hablar del cambio de modelo del Barcelona y sí sacó pecho por los últimos éxitos deportivos que todo lo cubre. «Tenemos un equipo que ilusiona, con Hansi en el banquillo y Deco en los despachos. Tenemos unas secciones que despiertan muchas emociones. Tendremos el mejor estadio. Seguiremos siendo más que un club. Si tenemos estabilidad institucional, lo conseguiremos. Queremos que el Barça siga siendo un equipo querido en todo el mundo. Visca el Barça y visca Cataluña», se despidió.