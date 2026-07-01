Laporta ataca al Real Madrid tras volver a ser presidente del Barcelona: «Están muy nerviosos»

Joan Laporta ha comenzado este miércoles su nueva legislatura como presidente del Barcelona. Después de haber ganado las elecciones ante Víctor Font el pasado mes de marzo, por fin ha tomado posesión del cargo para el periodo 2026-2031. Su tercer mandato al frente del club, que quiso presentar en un acto institucional celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou. Momento que ha querido aprovechar para lanzar un mensaje directo a Javier Tebas y en especial al Real Madrid.

El nuevo presidente blaugrana seguirá al frente del club hasta 2031 después de completar el trámite estatutario de constitución de la nueva Junta Directiva, para tomar el relevo del segundo mandato (2021-2026) y del primero, en su primera época, entre 2003 y 2010. El acto, de carácter institucional y celebrado a puerta cerrada, arrancó con la proyección de un vídeo de cerca de cinco minutos bajo el lema ‘5 anys estimant el Barça’, centrado en el balance del último mandato, y otro vídeo previo resumiendo el proceso electoral que desembocó en la renovación de la confianza de los socios y socias en la candidatura de Laporta.

El Barcelona saca pecho

Entre los asistentes estuvo el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien, por el resultado electoral y aseguró que el Barça afronta una etapa de crecimiento. Un peloteo que Laporta usó para confirmar que la relación entre ellos está mejor que nunca: «Tebas, te considero ya un amigo. Te agradezco que pongas en valor el esfuerzo que estamos haciendo para construir este estadio, que será el mejor del mundo, para que el comité económico de LaLiga nos pueda dar el fair-play», comenzó Laporta después de decir que asumir la presidencia de nuevo es uno de los retos más importantes de su vida.

Ya como presidente en posesión del cargo y visiblemente emocionado, Joan Laporta tomó la palabra para reivindicar la unidad que hay entre los socios y el Barcelona: «Nos sentimos orgullosos de ser los herederos del fundador. Notamos el apoyo de nuestros socios porque conocemos la fuerza de nuestro escudo e institución. Ser presidente del Barcelona es un gran honor y responsabilidad, pero no está exento de dificultades. Transitamos por situaciones límite, pero no nos rendimos», explicó.

«El barcelonismo unido resistió en los momentos más críticos, supo combatir las embestidas de nuestros adversarios y plantó cara a las insolencias y actitudes injuriosas de nuestros enemigos.» – Joan Laporta pic.twitter.com/OUatC8BJ6q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 1, 2026

Laporta se acuerda del Real Madrid

De cara al futuro, Laporta aseguró dar un mensaje al Real Madrid: «Tendremos un equipo competitivo, pero no podemos relajarnos porque algunos no descansan. Ante los ataques a nuestro club, siempre encontrarán un presidente y una junta con un liderazgo fuerte que irá encaminado a la defensa de nuestra institución contra todo y todos. Defenderemos al Barça contra todos los ataques», comentó.

Por último, el presidente del Barcelona adelantó que tomará nuevas medidas para sacar beneficios, como la Inteligencia Artificial y el ‘Barça Play’, plataforma para ver partidos del fútbol base: «Hicimos acuerdos históricos de patrocinio, récord de merchandising, aumentamos el valor del club. Mientras sea presidente, el Barcelona seguirá siendo de los socios y socias. No vamos por el camino de otros clubs», concluyó antes de posar con los 22 miembros de su junta directiva para los próximos cinco años.