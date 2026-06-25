La chapuza de Laporta con los nuevos abonos del Barça: un 30% más caros sin saber dónde te vas a sentar

El FC Barcelona ha puesto a la venta el pase de temporada para la campaña 2026/27, marcado por una significativa subida de precios que ha provocado las críticas de la afición culé. El aforo reducido de 60.000 asientos que mantiene el Spotify Camp Nou con motivo de sus obras de remodelación imposibilita que la totalidad de los socios abonados del club pueda disfrutar de los partidos como local.

Por tanto, el Barça mantiene su propuesta del pasado año, permitiendo a los socios una excedencia en su abono hasta recuperar el aforo del estadio y sacando a la venta un pase de temporada para aquellos que quieran seguir acudiendo al Camp Nou.

El club blaugrana premia a los socios que adquirieron su abono la temporada pasada, al garantizar su derecho de comprar un asiento de cara a la 2026/27. Una medida que no ha bastado a parte de la afición culé, que ha cuestionado la política de precios del FC Barcelona.

La subida en los abonos respecto a la pasada temporada oscila entre el 30 y el 35%. La zona que más ha elevado su precio es la segunda gradería de los fondos (Gol Sud y Gol Nord), que pasa de 462 a 622 euros (un 35% más). El abono más caro, en la zona alta de Tribuna, alcanza ya los 1443 euros; un 32% más respecto a los 1092 de la pasada temporada.

ℹ️ Activado el Pase Temporada 2026/27 para los partidos en el Spotify Camp Nou 🔗 Toda la información: https://t.co/y4bovKe7DY pic.twitter.com/vNwwZ4M0si — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 25, 2026

Este aumento se explica, en parte, por los partidos que jugó el Barça lejos del Camp Nou en el curso 2025/26. El equipo catalán disputó sus tres primeras jornadas de Liga como local en el Johan Cruyff y las cuarta y la quinta en Montjuic. Tampoco ha gustado entre la parroquia culé el escaso margen de maniobra que ha dejado el club a sus socios para renovar sus abonos.

El FC Barcelona ha informado a sus socios, a través de un correo electrónico, sólo tres horas antes de poner en marcha la campaña de abonos. El motivo de su malestar es que, pese a tener un asiento reservado entre el 25 de junio y el 1 de julio, la zona que ocuparon en el Camp Nou la pasada temporada no se mantiene. Por ello, corren el riesgo de que las zonas con mejor visibilidad se agoten en las primeras horas.

Esta falta de información a los socios también se ha extendido a los precios, ya que no los han conocido hasta comenzar el proceso de compra. La Junta Directiva del FC Barcelona, presidida de manera interina por Rafael Yuste hasta el 1 de julio, no ha mantenido la promesa que hizo a sus socios con el precio de los abonos.

Joan Laporta comunicó que no aumentaría el precio de estos durante la reforma del estadio. Nada más lejos de la realidad, el conocido ahora como pase de temporada del Barça es un 10% más caro que en la última temporada previa a las obras del Camp Nou. Ahora, la gran pregunta en la afición culé es cuál será la subida cuando finalice el proceso de remodelación del estadio, previsto para el 2028.