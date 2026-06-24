La esposa de Raphinha niega que estén arruinados: «Me parece absurdo»

La esposa de Raphinha, Natália Belloli, ha tenido que salir al paso de las informaciones que apuntaban a un mal estado económico de las cuentas del futbolista del FC Barcelona. Tras unas días y semanas en las que se venía hablando de la posibilidad de que Raphinha aceptara una mega oferta del fútbol saudí, se potencia la idea con una supuesta quiebra del atacante culé que su esposa se ha encargado de desmentir.

Todo esto llega tras unas declaraciones del ex internacional brasileño André Batista Santo, conocido como Vampeta, que aseguraba que Raphinha y su familia estaban pasando por un muy mal momento económico, de ahí el runrún con su salida rumbo a Arabia Saudí y una mega oferta salarial que solucionaría todos los problemas de su familia.

Sobre esto, Natália Belloli ha sido tajante. «Honestamente, me parece absurdo tener que hablar de mi situación financiera», explicó la esposa de Raphinha, que aseguró que solamente, «si estuviéramos ganando solo el 10% de lo que gana Raphinha hoy en día, aún seríamos muy bendecidos».

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Belloli niega rotundamente las afirmaciones difundidas en Brasil tras las declaraciones de este ex internacional brasileño, situación ante la que se ha visto obligada a intervenir ante la creciente oleada de informaciones falsas que estaban originando sobre Raphinha: «Pensé que la historia se calmaría, pero estos rumores ya han llegado a España y ahora todos creen que estamos pasando penurias financieras».

Y es que la esposa del brasileño, jugador del Barcelona, reconoce que no tiene porque mostrar opulencia en sus redes sociales para demostrar que están en un buen momento en términos financieros, tal y como señala en el portal Daily do Garotinho: «No veo ninguna necesidad de exponer eso en las redes sociales porque soy plenamente consciente de la realidad social en la que vivimos. Si publicara algo diciendo: ‘Miren, no soy pobre, sigo siendo rica’, la gente me acusaría de carecer de clase».

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El «chisme» de Vampeta

El revuelo viene originado por las palabras de Vampeta en un podcast, donde dijo literalmente que Raphinha estaba pasando «un grave problema familiar» y que éste tenía problemas económicos. Durante el mismo programa se ahondó en la posibilidad de que el brasileño saliera del Barcelona precisamente para cortar de raíz este problema, seducido por los millones que ofrecen desde hace algunos años Arabia Saudí a cualquier estrella del fútbol europeo.

Aunque el propio Vampeta catalogó la información de «chisme», recalncado que lo había oído durante el Mundial de personas cercanas al entorno del Barcelona…