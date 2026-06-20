Brasil activa las alarmas con la lesión de Raphinha y peligra su Mundial

Ya hay parte médico de la lesión de Raphinha. El delantero del Barcelona no pudo ni terminar la primera parte del Brasil-Haití después de sentir dolencias en su pierna derecha y sembró la preocupación a raíz de su rostro serio mientras se marchaba al túnel de vestuarios. Un contratiempo que pone en serio riesgo su continuidad en el Mundial después de conocerse las primeras exploraciones.

El partido antes de la lesión ya daba síntomas de que Raphinha no estaba al 100%. Se le notaba cauto en las aceleraciones, mientras que otros como Cunha y Vinicius mostraban un ritmo mucho mayor. Al notar un fuerte pinchazo cerca del minuto 40, el extremo y las asistencias médicas tuvieron que entrar para atenderle en el césped. No pudo seguir y tuvo que salir sustituido para dar entrada a Rayan. Aunque Ancelotti intentó consolarle cuando llegó al área técnica, el carioca no tenía cara de transmitir que podía ser un susto.

Horas después, Brasil ya dio el primer diagnóstico: «El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será reevaluado», indicó la federación brasileña. Antes, el entrenador italiano ya avisaba dónde tenía el problema Raphinha: «A Raphinha lo van a evaluar mañana; por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva», confesó en rueda de prensa.

«Raphinha es un jugador muy importante para nosotros y esta temporada ha sufrido mucho con las lesiones. Esperamos que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros hasta el final del Mundial». Por ahora, es seria duda para el tercer y último partido de la fase de grupos ante Escocia. Brasil aún no es primera matemática y necesita ganar sí o sí para conservar el puesto ante Marruecos.