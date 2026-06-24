El Barça, abocado a pagar 10 millones extra por el traspaso de Gordon por los variables ‘facilones’

Anthony Gordon es el único fichaje, hasta el momento, del primer equipo del FC Barcelona de cara a la temporada 2026-27. El futbolista inglés recaló en el club blaugrana en los primeros compases del mercado de fichajes de verano, procedente del Newcastle. El acuerdo para el traspaso de Gordon se cerró en 70 millones de euros fijos y 10 más en variables. Desde Inglaterra apuntan a que esta parte variable del monto final depende de objetivos de fácil cumplimiento. Además, el Newcastle se reserva un porcentaje de una potencial venta.

Por el momento, el rendimiento de Anthony Gordon en el Mundial no ha estado a la altura de las expectativas depositadas en él tras su millonario fichaje por el Barcelona. Pese a ser titular en los duelos de Inglaterra ante Croacia y Ghana, el ex jugador del Newcastle no ha dejado un buen sabor de boca a los aficionados culés, ansiosos por ver en acción a la última incorporación del equipo.

En el debut ante la selección balcánica, en el que incluso los atacantes suplentes participaron en alguno de los cuatro goles de los Three Lions, Gordon no anotó ni asistió en ninguno de los cuatro tantos de su selección. Sí lo hizo, en cambio, un Marcus Rashford al que la llegada de Gordon le ha dejado sin hueco en el Barça.

🌎 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England drew 0-0 with Ghana, with Anthony Gordon and Marcus Rashford featuring in their second World Cup match. 📷 @FIFAcom pic.twitter.com/4RHERmQCw8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2026

Tampoco dio un paso al frente en el empate sin goles de Inglaterra ante Ghana en la segunda jornada de la fase de grupos. Tuchel volvió a confiar en él desde el once inicial, pero volvió a quedarse corto en ataque y fue el primer sustituido a los 65 minutos del choque. La dura competencia con la que cuenta Gordon en el frente de ataque de Inglaterra –con Madueke, Eze, Rogers o Saka, entre otros– hace peligrar su condición de titular de cara a los próximos partidos del Mundial.

La presión de los 70 millones sobre Gordon

El mayor reto para Anthony Gordon llegará tras la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista inglés de 25 años llegará a Can Barça con la presión de rendir desde el primer día. A todo ello se suma que podría contar con un duro contendiente por la titularidad en el equipo, un Julián Álvarez que es el principal objetivo del club blaugrana en el mercado. El desembolso realizado por Gordon es uno de los motivos por los que el FC Barcelona no ha presentado una oferta que satisfaga los intereses del Atlético de Madrid. A los 70 millones de euros que debe pagar el club culé al Newcastle, además, se pueden sumar otros 10 en variables.

El medio británico Daily Mirror apunta a que el Barça estará obligado a abonar cinco millones de euros si gana la Liga o la Champions League durante los años de contrato de Anthony Gordon, que finaliza en 2031. Los cinco millones restantes se reparten de manera proporcional en cada una de las cinco temporadas que ha firmado con los culés. Por cada campaña en la que el atacante participe en el 60% o más de los partidos, el FC Barcelona deberá pagar un millón de euros al Newcastle. Además, el mismo diario británico apunta que el Newcastle se reserva un porcentaje de una futura venta, aunque no ha especificado cuánto le correspondería.