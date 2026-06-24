La ‘europeización’ del Mundial

A pocas horas de dar por finalizada la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, ya hay algunas lecturas interesantes de lo que está dando de sí y las (no) sorpresas que están originando, que se están produciendo, que se materializan. Porque sí, porque la tendencia está siendo clara y el fútbol es cada vez más europeo, no porque las selecciones de Europa estén resultando ser aplastantes –al menos no en su mayoría–, sino porque las selecciones de América, África o Asia están siendo relevantes por su propia ‘europeización’.

Está quedando comprobado en estas primeras jornadas diarias del Mundial 2026 el potencial que tienen algunas selecciones consideradas ‘menores’, sorpresas en estas primeras semanas por el rendimiento y capacidad de competir contra teóricos dominadores.

Ahí está Cabo Verde, posiblemente una de las grandes sorpresas de este inicio del Mundial 2026 con los dos resultados que ha obtenido ante las favoritas del Grupo H, España y Uruguay. El 0-0 ante los españoles y 2-2 ante los charrúas dejó patente no solamente la capacidad de competir de los africanos, sobre todo que no fue casualidad su buen hacer en el partido inaugural. Su equipo, con varios futbolistas en ligas de referencia en Europa, se ve beneficiado por ello.

El 7-1 a Curazao por parte de Alemania no tapa tampoco el empate a Ecuador y el buen fútbol que han desplegado, una sorpresa. Selecciones de las que se había oído poco tiempo atrás, ahora con un escaparate en el Mundial 2026 gracias a la ampliación de puestos.

El fútbol está cada vez más internacionalizado, aunque todo conduce hacia Europa, donde está el fútbol más competitivo, mejor estructurado. Las competiciones en todo el mundo siguen creciendo, aunque el modelo europeo sigue imperando desde hace tiempo. No es nada nuevo, pero este Mundial 2026 está dejando constancia de que funciona.

Curazao o Cabo Verde no son las únicas referencias. La evolución de Corea del Sur es evidente, como deja claro en este arranque del Grupo A. Marruecos viene ya tiempo encontrando frutos al buen rendimiento de sus jugadores en países como España y Francia, consolidados, con referentes de primer nivel.

La realidad es que la clave no está exclusivamente en sus futbolistas. Las selecciones también han depositado la dirección de sus equipos en entrenadores con experiencia, con recorrido, algunos de ellos europeos o con formación así.

Europa marca el rumbo en el ránking de clubes, son las grandes potencias europeas las que señalan hacia dónde se dirige el fútbol. De esa corriente beben las selecciones menores, que, sin estructuras sólidas en sus países en lo referente a clubes, se valen de los futbolistas que emigran o de los hijos de aquellos que emigraron algún día.

A este Mundial 2026 aún le queda mucha madera que cortar, muchas sorpresas que regalarnos. A falta de pocos partidos para el fin de la segunda jornada en los grupos, con mucho por decidir en la tercera, todavía tienen que pasar muchas cosas, seguro que inesperadas en algunos casos. Ya han quedado fuera algunas otras. Esto no ha hecho más que empezar, pero la europeización es evidente.