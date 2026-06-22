Uruguay no renuncia a ganar a España y quitarle el primer puesto: «Creo que podemos aspirar a ello»

El decepcionante inicio en este Mundial 2026 de la selección de Uruguay, con dos empates seguidos ante Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2), los dos teóricos rivales más asequibles del Grupo H que comparte con España, pone en una situación muy complicada al equipo sudamericano, que se juega todo en su último enfrentamiento ante la selección que dirige Luis de la Fuente. Ahora, pese a los dos tropiezos, Uruguay se juega su clasificación ante España, a la que quiere arrebatar el primer puesto: «Creo que podemos aspirar a ello».

Uruguay se la juega, con dos puntos tras las dos primeras jornadas, necesita ganar a España para asegurarse una plaza en los dieciseisavos del Mundial 2026. Los de Marcelo Bielsa lo tienen realmente complicado tras dos partidos en los que no dieron la talla, al menos no el nivel esperado de una selección campeona del mundo. Un empate ante España les dejaría con tres puntos y obligaría a ver cómo quedan el resto de equipos en los diferentes grupos, en busca de una tercera plaza.

Cabo Verde puso contra las cuerdas a Uruguay. Primero Kevin Pina logró el 0-1 en el minuto 21, aunque la selección charrúa logró empatar antes del descanso con dos goles sobre la bocina, de Maximiliano Araújo y Canobbio. Ya en la segunda parte, con el marcador a favor, el apretón de Cabo Verde permitió a Varela hacer el 2-2 pasada la hora de partido. Uruguay lo intentó a la desesperada en el tramo final, aunque sin éxito.

«Otra vez lo buscamos hasta el final, pero no alcanzó», explicó Araújo tras el pitido final, lamentando que su gol «no sirve de nada» por el empate conseguido pese a sumar, ya que querían el triunfo: «Nos queda un partido más y lo tenemos que salir a buscar». El goleador, cuestionado por el 4-0 de España, comentó que «no pasa nada» y que deben «salir a ganar».

Uruguay necesita ganar a España

Muy breve fue Canobbio, el otro goleador de Uruguay ante Cabo Verde, que tiró de orgullo y fe sobre las opciones de la plantilla que conforman a las órdenes de Marcelo Bielsa: «Sabemos la selección que somos, así que hay que ponerles el pecho a las balas y darle para adelante».

Más extenso que ninguno fue Nicolás de la Cruz, que pese a entrar en el segundo tiempo, fue protagonista en varias acciones ofensivas en el tramo final. «Sabemos de la calidad que tiene España, de sus individualidades», comentaba ya pensando en la selección española y la dificultad de pasar de ronda ante el rival más sólido del grupo.

«Ahora es momento de agachar la cabeza, trabajar individualmente cada uno y hacer su autocrítica, ‘comer mierda’ como decimos en nuestro país», explicaba De la Cruz, muy autocrítico con su partido y el de sus compañeros, colocándose el reto ante España: «Ahora afrontar el próximo partido de la misma manera o quizás con algunos ajustes que tenemos estos días para trabajar. Sabemos la camiseta que tenemos puesta, el país que representamos y la historia que tenemos. Tenemos un partido por delante. Obviamente, es una de las potencias y una candidata, pero tenemos que trabajar, mentalizarnos, corregir falencias y mantenernos positivos».