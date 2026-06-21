De la Fuente: «Es una barbaridad dudar de estos jugadores»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en el estadio de Atalanta tras la importante victoria de España frente a Arabia Saudí con una enorme sonrisa. El seleccionador, en el día de su 65 cumpleaños, se quitó un enorme peso de encima al lograr tres puntos que acercan notablemente al combinado nacional a los dieciseisavos de final del Mundial.

«Los partidos son diferentes, aunque la propuesta es similar. A veces también depende de los rivales», explicó el técnico riojano, que se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de los suyos. «Hemos hecho una primera parte excepcional y una segunda también buena. Nos permite dar continuidad al trabajo y al crecimiento para afrontar los partidos importantes», señaló. Eso sí, no quiso lanzar las campanas al vuelo y ya puso el foco en el próximo compromiso: «El próximo partido es muy duro».

Buena parte de la mejoría de España llegó tras el análisis realizado después del empate frente a Cabo Verde. De la Fuente reconoció que durante la semana habían insistido en corregir varios aspectos del juego y que la respuesta del equipo fue exactamente la que buscaban. «Es lo que más habíamos insistido. Habíamos analizado el partido y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad y más profundidad», explicó.

El seleccionador celebró que esas correcciones se vieran reflejadas sobre el césped desde el pitido inicial. «La sensación era desde el primer minuto agobiar al rival y meterle en su área. Con ese planteamiento estamos muy contentos, aunque hay que seguir mejorando».

Uno de los protagonistas de la mañana en Atalanta volvió a ser Lamine Yamal. El extremo fue titular por primera vez en este Mundial y dejó varias acciones de enorme calidad antes de ser sustituido, entre ellas un gol. Sobre esa decisión, De la Fuente fue claro: «Es bueno dejarle con más ganas». Además, confirmó que el futbolista ya ha dejado atrás cualquier problema físico. «Lamine ya está en perfectas condiciones para disputar partidos completos. Su presencia en el terreno de juego es excepcional», destacó.

El seleccionador también quiso elogiar el rendimiento colectivo de su equipo. «Son dos jugadores excepcionales. Rodrigo ha hecho un gran partido y los dos centrales han estado excepcionales», comentó antes de detenerse en la figura de Mikel Oyarzabal, otro de los nombres propios de la victoria española.

«De Mikel Oyarzabal, ¿qué vamos a decir?», afirmó. El técnico reveló además que el delantero no ha tenido una semana sencilla. «Ha tenido algún problemilla, aunque no se puede contar todo, pero siempre tiene un rendimiento excepcional. Es un jugador muy importante para nosotros. Le valoramos mucho. Hay otras personas que no tanto, pero en la selección española su impacto es brutal. Es la primera vez en la historia que un jugador mete dos goles y da una asistencia en un Mundial. Me encantaría que en España también le reivindiquemos», aseguró.

«Pensamos que hay que seguir mejorando si queremos llegar al día 19. Esa es la parte exigente. Hemos corregido aspectos del juego y eso es gracias a la actitud y a la ambición de este equipo. Es una barbaridad dudar de este equipo», comentó.

También habló del pique al que se refería en la previa: «Es una reacción normal. Estaban picados en su orgullo porque pueden hacerlo mucho mejor, como han demostrado. Esos comentarios a ellos les llegan y está muy bien. Ha sido un grandísimo primer tiempo. En el segundo también, aunque fue más alocado».

«No toca decir si ha sido injusto o no, pero es un reconocimiento al mejor jugador del mundo en su posición. La forma no sabemos lo que es. Aparece o desaparece y no sé el motivo. Rodrigo siempre es importante, esté como esté. Todo esto dicho con Zubimendi detrás. «Cuestionar a Rodrigo me pone la piel de gallina», comentó.

«Siempre se filtra algo, pero vivo más feliz así. No necesito estar pendiente de lp que se dice. Hay cosas que si no suman, mejor no. A mí me tiene que ver seguro y decidido», comentó.

La comparecencia terminó con una anécdota. Preguntado por el cambio de ropa que realizó durante el descanso, De la Fuente tiró de humor para explicarlo. «Hacía calor. A pesar de la climatización, estaba más cómodo con esa ropa», respondió entre risas tras una noche en la que España recuperó sensaciones y dio un golpe encima de la mesa en el Mundial.