Ecuador se estrella contra un héroe llamado Room y queda al borde del abismo en el Mundial

Ecuador se complicó la vida en el Mundial. La Tri no pasó del empate ante Curazao (0-0) en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que se encontró con un muro llamado Eloy Room. El guardameta del combinado caribeño firmó una actuación antológica, con hasta 15 paradas, para rescatar un punto histórico para su selección y dejar a los de Sebastián Beccacece contra las cuerdas en el Grupo E.

Los ecuatorianos fueron muy superiores desde el primer minuto. Empujados por miles de aficionados que tiñeron de amarillo las gradas de Kansas City, encerraron a Curazao durante buena parte del encuentro. Enner Valencia tuvo la primera gran ocasión antes de cumplirse el tercer minuto, pero apareció Room para evitar el tanto en un mano a mano que fue el preludio de lo que estaba por venir.

Ecuador atacó por todos los caminos. Con Estupiñán como titular y una propuesta muy ofensiva, los sudamericanos cargaron una y otra vez sobre la portería rival. John Yeboah, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite y el propio Valencia se toparon constantemente con un inspirado Eloy Room, que sostuvo a los suyos prácticamente en solitario.

Curazao, eso sí, también dejó claro por qué Beccacece había advertido en la previa sobre los riesgos de atacar con tantos hombres. Los caribeños encontraron espacios al contragolpe y obligaron a Hernán Galíndez a intervenir con una doble parada espectacular ante Bacuna y Comenencia para evitar una derrota inesperada.

Un asedio ecuatoriano

El asedio ecuatoriano continuó hasta el final. Valencia rozó el gol en varias ocasiones y Ángelo Preciado incluso estrelló un balón en el larguero en los últimos minutos. Pero no era el día de Ecuador. Cada intento terminaba encontrando la respuesta de un Room gigantesco.

El empate deja muy tocada a la selección ecuatoriana. Tras la victoria de Alemania ante Costa de Marfil (2-1), los germanos lideran el grupo con seis puntos, mientras que los africanos suman tres. Ecuador y Curazao cierran la clasificación con apenas un punto, por lo que La Tri está obligada a ganar a Alemania en la última jornada si quiere seguir soñando con los dieciseisavos de final. Curazao, por su parte, mantiene una mínima esperanza si consigue imponerse a Costa de Marfil.