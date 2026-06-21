Undav irrumpe como elefante en una cacharrería para rescatar a Alemania contra Costa de Marfil

¿Se acuerdan de aquello de que a 11 contra 11 siempre ganaba Alemania? Pues se ha vuelto a demostrar. Da exactamente igual lo que pase, lo que hagas, lo que merezcas; la Mannschaft siempre está ahí para recordarte que a esto es muy complicado tumbarles. Dos excepciones son las de los dos últimos Mundiales, en los que cayeron en fase de grupos. Costa de Marfil ha podido comprobar en sus propias carnes el dicho, con una remontada de la Alemania menos reconocible. Como un elefante en una cacharrería entró Deniz Undav al terreno de juego. Un obrero del fútbol germano, desconocido para el gran público, para darle la vuelta y convertir de forma matemática a los de Nagelsmann en primera del grupo E. Doblete y a pensar en dieciseisavos.

La goleada contra Curazao no era un test en el que se podía medir la capacidad de esta Alemania. Sí que era más real el duelo ante los Elefantes, que venían de ganar a una Ecuador que aspiraba a revelación. Empezaron los dos con victoria y, por tanto, con el cambio de normativa FIFA que en este Mundial tiene en cuenta como criterio de desempate el enfrentamiento directo, estaba el primer puesto del grupo en juego. Y a punto estuvieron los

Llegaba con la moral por las nubes la tetracampeona, que viene de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos. Obligados a dar el do de pecho estaban los germanos ante un equipo de lo más físico y con un talento que resalta por encima del resto, como es el de Yan Diomandé. Costa de Marfil no tenía nada que perder, puesto que en el peor de los casos se jugaría el pase ante la cenicienta de este Mundial. Así que por qué no intentarlo.

Alemania empezaba intentando imponer su fútbol, pero sufría con la verticalidad y electricidad de un Diomandé dispuesto a convertirse en la sensación de esta Copa del Mundo. Marcaron los germanos, pero no subió al marcador, por una falta de Pavlovic sobre el meta Fofana, al que cargó para que se le escapara el balón de las manos y acabara en la portería.

Costa de Marfil sorprende a Alemania

Y entonces apareció el ex del Leganés. Diomandé apareció por la izquierda, donde fue un auténtico quebradero de cabeza para una absoluta leyenda como es Joshua Kimmich. Palabras mayores las de este atacante que milita en el Leipzig pero que da la sensación de que va a durar muy poco en la factoría Red Bull. Encaró en el lateral, recortó hacia afuera, apuró línea de fondo y la puso tensa para que fallara Diallo, pero el rechace lo cazó un incombustible Kessié, que no perdonó a Neuer.

No podía Alemania con un equipo de lo más valiente y que estaba demostrando que hay que tenerles en cuenta en las quinielas como posibles sorpresas de este campeonato. Ya no por un Diomandé inspirado, al que le duró la energía 70 minutos, aunque siguió jugando. Entre tanto pulmón, destaca el toque y la frescura de un Christ Inao Oulai que le dio sentido al fútbol de los de Emerse Faé.

Nagelsmann cambia el partido

No se encontraba Alemania, que parecía el pequeño ante el combinado africano. El dramático partido de los de Nagelsmann era tal que el técnico tuvo que tomar decisiones drásticas. Sacó del campo a Musiala, Sané y Pavlovic para meter a Leweling, Amiri y Undav. Podría tildársele de loco, pero lo cierto es que sirvieron para que el equipo reaccionara. Los dos últimos fabricaron el empate, con Amiri regalándole el gol prácticamente a Undav.

Se dejaba de estrellas Alemania y se ponía el mono de trabajo el conjunto germano. Aunque Costa de Marfil, lejos de venirse abajo, esperaba su oportunidad. Y no es que las tuvieran, es que acabaron perdonando en varias ocasiones. ¿Y qué pasa cuando perdonas? Pues eso. Y más, si enfrente tienes a Alemania. Ese equipo arremangado de Nagelsmann terminó dándole la vuelta en el descuento, en el 94′. Nmecha se inventó una absoluta delicia entre líneas para dejar solo a Undav, que no perdonó. A dieciseisavos como primera de grupo.