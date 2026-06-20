Alemania – Costa de Marfil, en directo hoy: cómo va, dónde ver y estadísticas del partido del Mundial 2026 en vivo gratis

Está todo listo en el Estadio de Toronto para que se viva uno de los mejores partidos de esta jornada de sábado 20 de junio en el Mundial 2026. Y es que Alemania y Costa de Marfil, que debutaron con victoria en su estreno en esta Copa del Mundo, se ven las caras en esta jornada 2 del grupo E. El combinado que gané certificará su pase a los dieciseisavos de final, aunque un empate también les puede venir bastante bien a ambos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Costa de Marfil.

Alemania – Costa de Marfil, en directo

Así está el Mundial 2026

Por ahora ya tenemos varias selecciones clasificadas matemáticamente para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque todavía falta que se dispute la tercera jornada para saber en qué posición lo harán. Por ejemplo, una anfitriona como México ya tiene asegurado su pase, al igual que Estados Unidos. Hay otros combinados nacionales que también lo están virtualmente, pero habrá que esperar a la próxima semana y entre ellos estarían Brasil, Marruecos, Canadá o Suiza, que tienen cuatro puntos y habría que pensar que se clasificarían hasta entre los ocho mejores terceros.

Así está el grupo E del Mundial 2026

Antes del inicio de este partidazo de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 encontramos un cuadro que puede empezar a decidirse hoy mismo. Y es que Alemania goleó por 7-1 a Curazao en la primera fecha de este cuadro, por lo que Die Mannschaft lidera la tabla gracias a la diferencia de goles. En segundo lugar aparecería Costa de Marfil, que también venció en su debut en la Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Ecuador. Esto significa que germanos y africanos están empatados a puntos y el que gane hoy cerrará su pase a los dieciseisavos, mientras que el otro se la jugará en la última fecha. A las 2:00 horas se jugará el Ecuador – Curazao, por lo que lo que suceda en Kansas City puede ser importante para el devenir de este grupo.

Partidazo en Toronto

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Costa de Marfil que corresponde a la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026. Este encuentro se jugará en el Estadio de Toronto y promete ser apasionante, ya que ambos combinados están jugándose el billete matemático para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, por lo que un triunfo hoy en Canadá podría valerles para afrontar el último encuentro de la fase de grupos con mayor tranquilidad, pudiendo tener minutos los menos habituales.