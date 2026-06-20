Alemania – Costa de Marfil, en directo hoy: cómo va, dónde ver y estadísticas del partido del Mundial 2026 en vivo gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en el Estadio de Toronto por un puesto en los dieciseisavos del Mundial 2026
Está todo listo en el Estadio de Toronto para que se viva uno de los mejores partidos de esta jornada de sábado 20 de junio en el Mundial 2026. Y es que Alemania y Costa de Marfil, que debutaron con victoria en su estreno en esta Copa del Mundo, se ven las caras en esta jornada 2 del grupo E. El combinado que gané certificará su pase a los dieciseisavos de final, aunque un empate también les puede venir bastante bien a ambos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Costa de Marfil.
Alemania – Costa de Marfil, en directo
Así está el Mundial 2026
Por ahora ya tenemos varias selecciones clasificadas matemáticamente para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque todavía falta que se dispute la tercera jornada para saber en qué posición lo harán. Por ejemplo, una anfitriona como México ya tiene asegurado su pase, al igual que Estados Unidos. Hay otros combinados nacionales que también lo están virtualmente, pero habrá que esperar a la próxima semana y entre ellos estarían Brasil, Marruecos, Canadá o Suiza, que tienen cuatro puntos y habría que pensar que se clasificarían hasta entre los ocho mejores terceros.
Así está el grupo E del Mundial 2026
Antes del inicio de este partidazo de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 encontramos un cuadro que puede empezar a decidirse hoy mismo. Y es que Alemania goleó por 7-1 a Curazao en la primera fecha de este cuadro, por lo que Die Mannschaft lidera la tabla gracias a la diferencia de goles. En segundo lugar aparecería Costa de Marfil, que también venció en su debut en la Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Ecuador. Esto significa que germanos y africanos están empatados a puntos y el que gane hoy cerrará su pase a los dieciseisavos, mientras que el otro se la jugará en la última fecha. A las 2:00 horas se jugará el Ecuador – Curazao, por lo que lo que suceda en Kansas City puede ser importante para el devenir de este grupo.
Partidazo en Toronto
¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Costa de Marfil que corresponde a la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026. Este encuentro se jugará en el Estadio de Toronto y promete ser apasionante, ya que ambos combinados están jugándose el billete matemático para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, por lo que un triunfo hoy en Canadá podría valerles para afrontar el último encuentro de la fase de grupos con mayor tranquilidad, pudiendo tener minutos los menos habituales.
Min 37
La reacción germana
Los alemanes están intentando reaccionar al tanto que recibieron hace unos minutos, pero les cuesta . De hecho ahora Bonny tuvo un disparo desde la frontal del área que detuvo Neuer.
Min 33
Contra las cuerdas
Alemania va perdiendo 0-1 contra Costa de Marfil y ahora mismo los africanos se estarían clasificando matemáticamente para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Min 30
¡GOOOL DE COSTA DE MARFIL!
¡GOOOL DE COSTA DE MARFIL! ¡GOOOL DE KESSIÉ! Gran acción de Diomande por la banda izquierda africana. El centro lo remató un compañero y Brown evitó el gol, pero el rechace la cayó al ex del Barcelona, que no perdonó. ¡Se adelanta Costa de Marfil!
Min 25
¡A hidratarse!
El colegiado paraguayo detiene el partido para que los futbolistas vayan a la banda en la pausa de hidratación.
Min 21
¡Gol anulado!
A punto de abrir la lata Alemania con una ocasión de Nmecha. En el córner, botado por Brown, Kimmich centró un balón y hubo gol de Pavlovic, pero fue falta clara sobre Fofana.
Min 18
¡Rozando el palo!
Gran disparo de Jamal Musiala desde la frontal del área, pero se le marchó fuera por poco.
Min 14
Un lesionado
Están atendiendo a Schlotterbeck y hay jugadores calentando en la banda. Entre ellos, Rüdiger.
Min 12
¡Brown!
Llegó Singo desde segunda línea y chutó a portería desde dentro del área, pero el cuero chocó en el cuerpo de Brown.
Min 10
¡Fofana!
Paradón del arquero de Costa de Marfil. Centro de Kimmich y remate de Havertz, que repele Fofana.
Min 8
Mal contragolpe
Intentó un contrataque la selección alemana, pero el pase de Musiala no llegó a Leroy Sané, que había perdido de vista el cuero.
Min 5
Partido con ritmo
Ambos conjuntos han salido con fuerza en la presión y con la intención de no esconderse a la hora de tener el balón.
Min 1
¡Fuera!
Sacaron los germanos y primer acercamiento. Kai Havertz soltó una volea desde la frontal del área y se marchó a las nubes.
¡¡Comienza el Alemania – Costa de Marfil!!
Rueda el balón en Canadá. ¡Sacó de centro Alemania!
¡Suenan los himnos!
Llega el momento para que suenen los himnos de Alemania y de Costa de Marfil mientras todos los jugadores están sobre el terreno de juego.
¡10 minutos!
Ahora sí que sí, estamos cada vez más cerca de que comience este partidazo en el Estadio de Toronto. ¿Quién ganará: Alemania o Costa de Marfil?
Dónde ver el Alemania – Costa de Marfil por TV
Recordamos que este Alemania – Costa de Marfil se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn. En OKDIARIO te ofreceremos la narración gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el Estadio de Toronto.
A qué hora empieza el Alemania – Costa de Marfil
No queda nada para que ruede el balón en el Estadio de Toronto. La FIFA programó este Alemania – Costa de Marfil en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que ya ha comenzado la cuenta atrás.
Alineación de Costa de Marfil
También tenemos el once del combinado africano para intentar dar la sorpresa y sumar tres puntos en Toronto. Esta es la alineación oficial de Costa de Marfil contra Alemania hoy: Fofana; Agbadou, Singo, Konan, Odilon; Kessié, Sangaré, Inao; Diomandé, Diallo, Bonny.
Alineación de Alemania
Ya tenemos el once escogido por Julian Nagelsmann con el que intentará repetir goleada. Esta es la alineación oficial de Alemania hoy contra Costa de Marfil: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz, Havetz.
Todo preparado
Faltan apenas 45 minutos para que ruede el balón en Toronto en este apasionante Alemania – Costa de Marfil y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 39
Otro gol anulado
Hubo falta de Musiala antes de hacer el pase de la muerte con Havertz, que acabó metiendo. Lo raro fue que con lo clara que era la falta dejase continuar la jugada el árbitro y no pitarla inmediatamente.